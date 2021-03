NUMERI DA CIRCO Guidare una maxienduro in fuoristrada, si sa, richiede un po' di maestria ma, quando in sella alla Honda Africa Twin c'è un campione come Toni Bou, le leggi della fisica sembrano avere un funzionamento tutto particolare. Attenzione, quindi: il video che vi mostrerò di seguito potrebbe urtare il vostro ego.

FA QUEL CHE VUOLE Supera tronchi di albero, salta su pietre gigantesche... gli oltre 220 kg della maxienduro Honda sembrano niente tra le sapienti mani del campione del mondo trial. D'altra parte è un bell'allenamento anche per lui e riuscire a maneggiare una moto di queste dimensioni rende tutto più semplice in gara: la Honda-Montesa del team HRC con cui corre, infatti, di kg ne pesa appena 70.

IL MARZIANO Sentirsi degli incapaci al cospetto di personaggi del calibro di Toni Bou è assolutamente normale. Non stiamo parlando di un pilota qualunque, tra l'altro, ma di un fenomeno assoluto, capace di conquistare 28 titoli – equamente divisi tra outdoor e indoor – nel campionato mondiale trial. Mettiamoci il cuore in pace, insomma, e godiamoci lo spettacolo.