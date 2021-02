PIÙ CONNESSA La Honda Africa Twin si aggiorna e, dopo la compatibilità con Apple Car Play, si allarga anche ad Android Auto. D'ora in avanti, quindi, tutti i possessori della maxi potranno collegare il loro smartphone al display senza difficoltà.

HONDA UBER ALLES La CRF1100L - in arte Africa Twin - è stata la prima moto con schermo TFT a colori di tipo touch e la seconda moto, dopo la Honda GL1800 Gold Wing, ad offrire la connettività Apple CarPlay per gli smartphone del marchio di Cupertino. Da oggi, però, i possessori di Africa Twin hanno la possibilità di far aggiornare il cruscotto della propria moto per collegare gli smartphone Android e attivare Android Auto.

HI-TECH Le funzionalità del proprio telefono, insomma, si spostano sulla moto: dalle app di navigazione satellitare ai player di musica, dalla messaggistica alle chiamate. Per interagire con lo schermo si potranno usare i comandi al manubrio o quelli vocali, oppure, a moto ferma, direttamente lo schermo TFT di tipo touch. Questa nuova opzione non è che l'ennesima funzione di connettività avanzata grazie all’app proprietaria Honda RoadSync e al relativo sistema HSVC - Honda Smartphone Voice Control system - disponibile anche sulla naked CB1000R, su X-ADV e i rinnovati scooter Forza 750 e Forza 350.