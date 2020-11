CRUISER ALATA La cruiser, secondo Honda, deve avere uno stile moderno e tecnologico, proprio come la sua CMX500 Rebel, ora affiancata dalla sorella maggiore CMX1100 Rebel. Se le cifre nel nome stuzzicano le vostre sinapsi non c’è da preoccuparsi: la Rebel 1100 sfrutterà proprio lo stesso motore della Honda Africa Twin 1100, ovviamente ritarato per meglio adattarsi al “mood” della cruiser, rigorosamente accompagnato dal cambio a doppia frizione DCT. La filosofia è quella minimalista – ma solo nel look – della piccola 500, ma tecnologia, prestazioni e piacere di guida secondo la Casa dell’Ala Dorata saranno sue peculiarità.

BOBBER STYLE Nipponica nel cuore, americanissima nell’aspetto, la Honda CMX1100 Rebel nasce dal centro stile Honda statunitense, non un caso se si pensa al quantitativo di moto cruiser e custom che circolano al di la dell’Oceano Atlantico. L’aspetto semplice, essenziale ma muscoloso, creato dai designer è tipico delle bobber: la sella è rasoterra, a 700 mm, e a caratterizzare le linee ci pensa il massiccio serbatoio. Il design essenziale non sacrifica la proverbiale attenzione al dettaglio di Honda. I parafango anteriore e posteriore sono in acciaio dello spessore di 1 mm e sono fissati con staffe in alluminio pressofuso, il faro da 175 mm di diametro ha una classica forma tonda ma ospita quattro LED con spesse lenti interne per un frontale deciso, mentre la luce posteriore ovale a LED con lente chiara conferisce una nota contemporanea. Tocco di modernità dato anche dalla strumentazione LCD, necessaria a controllare anche i parametri dell’elettronica, e dalla presa USB nel vano sottosella da 3 litri di capacità.

CUORE AFRICA A spingere la CMX1100 Rebel DCT, come dicevo in apertura, c’è una piacevole sorpresa, il bicilindrico parallelo di 1.084 cc dellaCRF1100L Africa Twin. La soluzione scelta da Honda è una rarità per questo segmento, se pensiamo alle moto che anno fatto la storia di cruiser e bobber con i loro V-Twin. Ovviamente sul motore sono state effettuate delle modifiche per accordare al meglio il carattere alla tipologia della moto. L'aumento dell'inerzia grazie a un extra 32% di massa del volano comporta una risposta più corposa a regimi medio/bassi, mentre per “simulare” il pulsare dei bicilindrici a V il sistema di scarico, la fasatura della distribuzione e l’alzata delle valvole, sono stati riprogettati. Queste modifiche comportano una modifica ai dati tecnici rispetto al motore della endurona iconica: la potenza massima è di 87 CV (64 kW) a 7.000 giri/min con 98 Nm a 4.750 giri/min di coppia massima. La particolare struttura del bicilindrico Honda, ora conforme alle normative Euro5, ha permesso una migliore distribuzione e centralizzazione delle masse, a tutto vantaggio della dinamica di guida.

CAMBIO DCT Il cambio Dual Clutch Trasmission – o DCT se preferite – è il fiore all’occhiello di Honda e ovviamente non poteva mancare sulla Rebel 1100. Il suo funzionamento è stato migliorato e può essere settato su tre diverse tipologie d’intervento in base allo stile di guida che si vuol adottare.

MODERNA Dimenticatevi le cruiser dure e pure, semplici nella meccanica e con zero elettronica, il progresso tecnologico è arrivato anche in questo pianeta così teoricamente lontano da chip e centraline. Il Ride by Wire equipaggiato sulla CMX1100 Rebel permette l’implemento di 3 riding mode preimpostati più uno personalizzabile dall’utente. I parametri da settare sono molti e alcuni anche curiosi per la tipologia: controllo di trazione e impennata, ma anche freno motore, risposta del gas… roba da CBR1000RR-R! E non è finita qua perché su una cruiser il cruise control ci sta come il cacio sui maccheroni.

CRUISER PIUMA Nonostante sia una maxi-cruiser, la Honda CMX1100 Rebel DCT può fregiarsi del titolo di moto più leggera della categoria, solo 233 kg con il pieno di benzina da 13 litri. Il telaio in tubi d'acciaio sfrutta il motore come elemento portante mentre la geometria di sterzo garantisce stabilità e maneggevolezza, con angolo di piega massima a 35° da ogni lato, non male per una cruiser. Le sospensioni sono regolabili nel precarico molla, all’anteriore opera una forcella a cartuccia con steli di 43 mm dotati di riporto superficiale, al posteriore gli ammortizzatori con serbatoio separato. Ben dimensionato l’impianto frenante, davanti lavora una pinza freno a 4 pistoncini ad attacco radiale e disco flottante da 330 mm, al posteriore una pinza a singolo pistoncino su disco da 256 mm. L’ABS è ovviamente di serie. Completano il pacchetto ciclistico gli pneumatici 130/70 R18 e 180/65 R16.

DUE ANIME La CMX1100 Rebel DCT può essere personalizzata con degli accessori originali che esaltano due diverse anime della cruiser Honda, a seconda dell’utilizzo più urbano o turistico. La linea Street prevede una sella imbottita (nera o marrone), sella passeggero marrone, portapacchi sul parafango, pad paraserbatoio, cover faro, Parafango anteriore corto e stickers ruote. La Tour esalta il confort di pilota e passeggero con uno schienale per il passeggero, il portapacchi posteriore, le borse laterali in tessuto con distanziatori e un cupolino aerodinamico con parabrezza