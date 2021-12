Dalla giraffa sull'Africa Twin al bagno chimico a motore: cos'è la Goofy Race?

Gli Stati Uniti, da sempre ''La terra delle opportunità'', è anche l'unico stato al mondo in cui è possibile riempire un'arena di spettatori pronti a vedere delle moto prendersi - letteralmente - a sportellate. Tutto normale, se non che i motociclisti devono indossare un costume e, le moto, sono addobbate di conseguenza. Ecco a voi la Goofy Race, o ''Goofball'', una delle tante gare che prendono parte al Flat Out Friday che, per il 2021, ha visto ben 270 partecipanti.

COS'È IL FLAT OUT FRIDAY? Ma andiamo con ordine. Flat Out Friday è un evento di flat track indoor amatoriale che si tiene a Milwaukee, alla Fiserv Arena, con una peculiarità: la superficie della pista viene ricoperta di Dr. Pepper, una bibita gasata e zuccherina, che la rende particolarmente appiccicosa e, quindi, offre un grip molto elevato. Sono ammessi piloti che spaziano dai 6 ai 79 anni provenienti da tutti gli Stati Uniti. ''Expect the unexpected'' scrivono gli organizzatori: nelle scorse edizioni c'è stata pure una proposta di matrimonio, oppure una lotta di wrestling tra una corsa e l'altra.

LA CORSA PIÙ PAZZA D'AMERICA (E DEL MONDO) La Goofball, chiamata anche ''Goofy Race'', è la categoria più bizzarra e strana di tutte. Ciascun partecipante deve prendere parte all'evento con un costume. Tuttavia, è comune ritrovarsi le moto addobbate - letteralmente - per abbinarsi all'outfit. Quest'anno si è visto di tutto: dal bagno chimico motorizzato alla moto d'acqua su due ruote, fino a Babbo Natale con i regali appresso. Anche gli anni scorsi non si sono risparmiati: tra tutti spicca un'Honda Africa Twin guidata da... una giraffa!

L'EVENTO Ci sono tante altre categorie per la Flat Out Friday: complessivamente sono 12. La più famosa è la Open Hooligans, che è anche la gara ''cuore'' dell'evento: motori bicilindrici da almeno 750 cc, telaio e forcelloni originali di moto non più vecchie del 1986. Ci sono anche la Brakeless (senza freni), le Boonie (moto con ruote da 12'') oppure l'ultima introdotta è stata la Bird/Lime/Spin (monopattini elettrici).

Pubblicato da Giorgio Sala, 21/12/2021