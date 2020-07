A TU PER TU Sin dal suo arrivo sul mercato, l'Africa Twin di Honda si è sempre espressa in due modelli differenti: una versione più fuoristradistica della CRF1000L e l’altra, l’Adventure Sports, destinata al turismo a lungo raggio e con il passeggero. Per esprimere al meglio i due animi della Africa Twin, Honda ha preparato un video emozionale in cui gli influencer Marco Aurelio Fontana e Andrea Montovoli si mettono a confronto. I due protagonisti viaggiano a modo loro: uno su strada, con valigie e passeggero, pronto a pennellare le curve, mentre l’altro si diverte in fuoristrada tra sentieri immersi nella natura.

ALLESTIMENTI E PREZZI Le CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports sono proposte anche con cambio DCT in tre allestimenti: standard, Travel Edition e Desert Track. Le colorazioni disponibili sono Mat Ballistic Black Metallic e Grand Prix Red per la CRF1100L Africa Twin; Pearl Glare White Tricolour e Darkness Black Metallic per l’Africa Twin Adventure Sports. I prezzi vanno da 14.990 euro franco concessionario del modello base con cambio manuale ai 22.740 euro del modello top di gamma, la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT Desert Track.