SÌ, VIAGGIARE La voglia di tornare in sella e partire all’avventura è tanta, soprattutto per chi ha in garage una maxi enduro o una moto pronta per macinare centinaia di km al giorno. Se si parla di viaggi, Givi è sempre in prima linea con una sconfinata serie di accessori universali e dedicati a tantissime moto. Ma quando la moto in questione è la Honda Africa Twin 1100, la casa bresciana è da sempre in prima linea: alla 750 degli anni ’90 alla 1100, l’impegno di Givi non è riscontrabile su altri modelli. Ecco quindi che, con l’ultimo capitolo della globetrotter di Honda, “comfort” e “praticità” sono le parole d’ordine per la serie di accessori dedicati all’Africa Twin Adventure Sport.

BAULETTI

Si parte dai bauletti della famiglia Trekker, con l’attacco posteriore (SR1178; 72,00 euro) che permette il montaggio dei bauletti Monokey e Monolock. Ad essi va abbinata la piastra di supporto in nylon (M5; M7) o in alluminio (M8B, M9A, M9B; per i Monolock le M5M e M6M). Se invece volete un portapacchi per il vostro borsone a rullo, ecco quello in alluminio EX2M.

VALIGIE LATERALI

Per quanto riguarda le borse laterali, sono presenti tre kit di attacchi specifici basati sul sistema PL ONE FIT realizzato in un tubolare da 18 mm di diametro. Il modello PLO1178MK (199,49 euro) è predisposto per le valigie della gamma Monokey (come le Trekker, le Trekker II 35 o le Alaska). Il modello PLO1178CAM (218,00 euro) permette il montaggio di valigie in alluminio Monokey CAM-SIDE (le Trekker Outback). Il PLO1178N (171,00 euro) è un PL ONE-FIT “neutro”. In sostanza fa da base a ulteriori “mini kit” che a loro volta consentono di utilizzare valigie Monokey o Monokey Cam Side.

BORSA SERBATOIO

Givi ha realizzato la borsa da serbatoio XS320 Tanklock (148 euro) con un profilo che segue quello della moto, senza interferire con lo sterzo, che utilizza il sistema di attacco a flangia (BF25; 14,50 euro) al tappo di carburante.

PARABREZZA

Per riparare al meglio il guidatore dall’aria, Givi ha sviluppato due cupolini. Il primo è trasparente (D1178ST; 85,50 euro), è lungo 58,5 cm e largo 41,5 cm: si monta a posto del parabrezza originale, e con i suoi 5 cm in più in altezza offre più protezione. Stessa modalità di montaggio per il secondo modello: sportivo fumè (D1178B; 70,50 euro, misure 37 cm x 36 cm) è più basso di 16 cm rispetto all’originale.

BARRE PARAMOTORE

Proteggere il bicilindrico frontemarcia da 1.084 cc è importantissimo, per questo nel catalogo Givi sono presenti anche le barre paramotore tubolari (TN1178; 189,00 euro) per proteggerne la parte bassa, mentre quello per la zona alta e dei lati del radiatore (TNH1178, prezzo in definizione) si può montare esclusivamente in abbinamento al precedente. Per entrambi i prodotti, la struttura è nera e il tubolare ha una sezione da 25 mm.

FARETTI

Sulla parte alta delle barre paramotore è possibile fissare una coppia di faretti supplementari GIVI S310 alogeni oppure i S322 a LED. Se non disponete delle protezioni per il motore, è possibile montare i proiettori aggiuntivi con un apposito attacco.

ESTENSIONE PARAMANI

Se i paramani originali non proteggono abbastanza per i vostri gusti, ecco che Givi propone un’estensione in plexiglass fumè (EH1178, prezzo in definizione)

PARASPRUZZI

Il paraspruzzi universale RM02 di Givi permette di contenere lo sporco e l’acqua sollevati dalla ruota posteriore. Il set dedicato all’Africa Twin (RM1178 Kit, 77,99 euro) permette il montaggio sul perno della ruota posteriore.

ALTRI ACCESSORI

Oltre agli accessori appositamente dedicati e progettati per l’Honda Africa Twin Adventure Sport, ci sono tanti altri prodotti universali GIVI, come: