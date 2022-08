Nuova Hornet, Honda l'ha già messa sul suo sito

Tra le moto in gamma sul sito Honda spunta anche la Hornet. Per ora nessuna immagine ufficiale o dati tecnici, ma approfondimenti e storia

Siamo ancora nel pieno delle ferie estive (anzi, qualcuno ancora non c’è andato) ma le novità 2023 iniziano a far parlare di sé, pronte a mostrarsi a EICMA 2022 (qui il link per orari e biglietti). Tra le più attese ci sarà senza dubbio la Honda Hornet, che dopo esser stata annunciata a Milano lo scorso autunno sarà certamente tra le protagoniste di questa edizione. Di lei si sa ancora poco, ma in attesa di diramare notizie ufficiali la Casa dell’Ala le ha dedicato una sezione del suo sito.

TRA STORIA E FUTURO Ovviamente, sul sito non troverete specifiche tecniche o le immagini ufficiali ma un bel percorso “preparatorio” in vista dell’arrivo imminente del nuovo modello. Si va dalla storia della Hornet, nata nel 1998 e rimasta a listino fino al 2013, ai concetti di design e tecnici che ispireranno il nuovo modello raccontati da chi la nuova Hornet la sta realizzando.

APPUNTAMENTO A EICMA Dal suo nuovo motore bicilindrico ci aspettiamo prestazioni interessanti, così come è lecito attendersi una accessibilità a tutto tondo e doti dinamiche all’altezza delle precedenti generazioni. L’appuntamento è per novembre 2022… ovviamente allo stand Honda.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/08/2022