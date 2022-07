EICMA 2022: in vendita online i biglietti. Ecco quanto costano

Via alla vendita online dei biglietti per EICMA 2022. Fino al 5 agosto ticket al prezzo di lancio di 14 euro

Al via a partire da oggi la vendita dei biglietti per accedere all’edizione 2022 di EICMA. I titoli d’ingresso per l’Edizione numero 79 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, che si terrà quest’anno dal 10 al 13 novembre a Fiera Milano Rho, sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.eicma.it, unico canale di vendita, dopo l’esperienza post covid dello scorso anno, con un interessante prezzo di lancio.

VEDI ANCHE

INIZIO AGOSTO Infatti, fino al 5 agosto i biglietti avranno vantaggioso prezzo di lancio di 14 euro (più 1,50 di spese fisse di gestione). La promozione di apertura sarà attiva fino alle ore 12 del 5 agosto. Da allora fino alle ore 12 del 30 settembre prossimo il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 16 euro, sempre più 1,50 di spese fisse di gestione, mentre dal 30 settembre fino al termine della manifestazione il costo del biglietto intero è fissato a 19 euro (più 1,50 di spese fisse di gestione).

LE RIDUZIONI Per alcune categorie non mancheranno delle riduzioni che saranno valide da oggi fino alla fine della manifestazione, con il biglietto ridotto a 12 euro per i visitatori minorenni dai 4 ai 13 anni. Sarà inoltre confermata anche la tariffa per i tesserati FMI di 14 euro. Anche in questo caso vanno aggiunte le spese fisse di gestione di 1,50 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.eicma.it. Manca sempre meno alla fiera e la curiosità sale, ci sarà il ritorno di Ducati ma anche altri – come Kawasaki – promettono interessanti novità in arrivo.