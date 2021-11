Honda: la Hornet del futuro sarà... (voci e certezze)

Honda ha catturato gli sguardi degli avventori di EICMA 2021 con le grafiche iconiche della sua CBR1000RR-R Fireblade in versione 30° Anniversario, ha colpito nel cuore dei più avventurosi (della giungla urbana) con il suo ADV 350 e fatto tornare la voglia di viaggiare con la NT 1100, ma la versa suggestione – a cui tra l’altro la casa nipponica ci ha abituato – è il ritorno di un nome “leggendario” come quello della Hornet, prima moto (e non solo) di molti centauri nostrani.

COSA ABBIAMO VISTO Una parte dello stand è stata dedicata al concept della nuova moto, una realizzazione in 3D che ne anticipa il design, le proporzioni e poco altro. Giochi di luce, stimolazioni sensoriali ma nulla su data d’arrivo o dati tecnici: in Honda bocche cucite… come al solito. C’è da dire che gli ultimi concept mostrati durante la kermesse milanese sono presto arrivati in commercio, ma come sarà?

COSA SARÀ LA HORNET? Qualche settimana fa il nostro Michele ci aveva già anticipato qualcosa su motore e cilindrata. I rumors dicono che a spingere la nuova naked media nipponica ci sarà una motorizzazione… da naked media, ovvero un bicilindrico parallelo frontemarcia da 750 cc. La prova arriva direttamente dal video che vedete qua sotto: le immagini mostrano due pistoni alternarsi in maniera furiosa, accompagnati da un sound da bicilindrico “sportiveggiante” considerando i regimi di rotazione. Se così fosse la nuova Hornet andrebbe a popolare un segmento molto vivace, colmo di bicilindriche come la Suzuki SV650, l'Aprilia Tuono 660, la Yamaha MT-07 o la Kawasaki Z650, mettendo in pericolo il futuro della CB650R spinta dal 4 cilindri in linea. Un altro spunto fornito da concept è la vita da vespa, perfetta per permettere a tutti di toccare facilmente il terreno.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 29/11/2021