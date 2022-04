Nuova Honda Hornet: allora è tutto vero! Il video teaser

Honda Hornet sta tornando. Dopo il video del concept, ora un teaser apparso sul canale Instagram di Honda Spagna conferma che l'iconica naked giapponese è in arrivo. Ecco il filmato.

CAMBIA TUTTO Il video non ci dà nessuna informazione sulla nuova moto, né una data per la presentazione. In realtà, per quanto apparentemente non aggiunga nulla a quanto già sappiamo, ci fa sentire quello che dovrebbe essere il sound della nuova Hornet...

MOTORE 2 CILINDRI I nostalgici grideranno forse allo scandalo – pensando al 4 cilindri di derivazione CBR montato sulla vecchia versione – ma sembra proprio di sentire un bicilindrico... Si è sempre vociferato di un motore da 750 cc, ma nulla vieta – nel campo delle chiacchiere da bar, si intende – che il 1.100 dell'Africa Twin, già finito sulla NT1100, possa magari equipaggiare anche la nuova naked. L'unica cosa certa è che riportare in vita la Hornet – un po' come Yamaha ha fatto con la R7 – è stuzzicante ma pericoloso. La didascalia del filmato recita ''La rinascita di una leggenda''. Sarà davvero così?

Pubblicato da Michele Perrino, 08/04/2022