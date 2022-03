Honda GL1800 Gold Wing: tra i birilli come non l'avete mai vista. Il video

La Honda GL1800 Gold Wing, maxi tourer della Casa dell'Ala, è celebre per le dimensioni mastodontiche: il motore boxer 6 cilindri fa segnare 1.833 cc, per un peso di 367 kg col pieno (versione 2022). Non la moto che sceglierei per fare una gara di slalom tra i birilli ma... non la pensava così questo motociclista giapponese. Guardate l'incredibile video.

NELLE GIUSTE MANI La Honda Gold Wing nel video si disimpegna tra i birilli come fosse un'agile moto 125: le dimensioni e il peso sembrano svanire, nonostante le velocità molto basse. Gran parte del merito va certamente al pilota giapponese, che sfrutta alla grande la luce a terra della maxi, producendosi in pieghe tutt'altro che banali. Per certi versi ricorda il video con protagonista la Honda VFR800 tra i birilli, ma sul bagnato. Che sia la scuola giapponese?

Pubblicato da Michele Perrino, 21/03/2022