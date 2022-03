Honda CB500F 2022: la naked migliora proprio dove serve. Prova video

Piccole modifiche a livello estetico e un bell’aggiornamento tecnico per la ciclistica. Honda CB500F 2022 si rinnova là dove ne aveva più bisogno, senza stravolgersi. La naked guidabile con patente A2 riuscirà a infrangere i cuori dei giovani? Non lo so, io ho i capelli bianchi, ma a me è piaciuta un casino!

Honda CB500F 2022

Dal punto di vista estetico la CB500F si riconferma la piccola naked sportiva che avevamo lasciato, ma qualche novità c’è: l’appuntito faro a LED è ora più potente, mentre sono nuovi anche il parafango anteriore – ereditato dalla CB650R – e le pedane in alluminio. In questa colorazione nera forse non renderà merito alle forme, ma apprezzo la qualità delle finiture e questi dettagli carbon look sul codino.

Honda CB500F 2022: nuovi sono la forcella, i cerchi e il doppio disco anteriore

Se avete l’occhio attento vi sarete accorti che i cambiamenti più importanti riguardano forcella e impianto frenante, che ricevono un bell’aggiornamento. Arriva infatti una forcella Showa a steli rovesciati SFF-BP da 41 mm e un doppio disco da 296 mm con pinze Nissin ad attacco radiale a 4 pistoncini, mentre dietro c’è un disco da 240 mm con pinza a un singolo pistoncino. Ma le novità della ciclistica non sono finite qui: nuovi sono anche i cerchi a 5 razze sdoppiate, così come il forcellone, più leggero e più flessibile in senso laterale, a tutto vantaggio della maneggevolezza, dicono da Honda. Anche il monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link, regolabile su 5 posizioni, ha una nuova taratura. Non cambiano le geometrie, con l’interasse di 1.410 mm, né il peso, che resta di 189 kg col pieno da 17,1 litri, ma cambia la distribuzione dei pesi, ora più caricata sull’anteriore: 49,7%/50,3% al posteriore. Completano il quadro gli pneumatici 120/70 e 160/60 su cerchi da 17”.

Honda CB500F 2022: il motore bicilindrico da 471 cc

Qualche novità anche sul fronte del motore, che è sempre il bicilindrico parallelo da 471 cc. Arrivano nuove mappature dell’iniezione e un radiatore più leggero, ma restano invariati i dati di potenza e coppia: 48 CV a 8.600 giri/min e 43 Nm a 6.500 giri/min. Al motore sono abbinati il cambio a 6 rapporti e la frizione assistita con sistema antisaltellamento.

Honda CB500F 2022: la strumentazione

La strumentazione LCD a retroilluminazione negativa prevede tachimetro e contagiri, doppio contachilometri parziale, consumo istantaneo e medio, orologio, indicatore della marcia inserita e spia che lampeggia al regime di cambio marcia impostato.

Honda CB500F 2022: la prova

Ecco, allora partiamo proprio da lei, la strumentazione, per dire che fa bene il suo lavoro. Le informazioni ci sono tutte e, nonostante non sia un TFT a colori, si riesce a vedere sempre piuttosto bene, anche quando il sole è alto e prepotente dietro di noi. Certo, per quanto possa essere alto e prepotente ora di inverno... Un unico appunto: senza un comando sui blocchetti diventa complicato scorrere tra una funzione e l’altra perché i pulsanti sul display sono lontani e anche un po’ duretti da azionare. E già che parliamo di blocchetti, pulsanti... Honda, il comando degli indicatori di direzione me lo devi mettere più in alto, io trovo sempre il clacson col pollice!

Honda CB500F 2022: la prova su strada

IN SELLA La posizione di guida è un po’ caricata in avanti, ma sempre col busto eretto, e le pedane sono leggermente arretrate, il che fa sì che le gambe siano un po’ rannicchiate. Con i miei 180 cm non ho nulla di più da dichiarare, ma i più alti, forse, si sentiranno un po’ costretti. Con la sella a 785 mm da terra, invece, nessuna paura anche per chi non svetta in altezza.

IN MOVIMENTO Sorprende da subito l’agilità, davvero da riferimento, sembra una 125. Ma questa estrema sveltezza nei cambi di direzione non si traduce mai in instabilità, anzi. Si ha sempre la sensazione di avere il pieno controllo e la CB500F, come tutte le Honda, ti fa sentire padrone della situazione, come se vi conosceste da sempre. La nuova forcella tiene a bada il nuovo doppio disco anteriore, potente e modulabile: è sostenuta il giusto, senza essere eccessivamente rigida e l’unico frangente dove forse evidenzia qualche limite è sulle asperità più pronunciate, circostanza nella quale il ritorno della molla è un po’ svelto e sul manubrio arriva un leggero scossone. Ma si tratta proprio di trovare il pelo nell’uovo...

La Honda CB500F 2022 in strada

MAESTRO Il motore suona manco ci fosse Beppe Vessicchio a dirigere l’orchestra: vibrazioni leggermente avvertibili su manubrio e pedane, effetto on-off praticamente... off e una buona elasticità. Se devo muovergli una critica – al motore, non al Maestro Vessicchio – è che non è mai esuberante, quindi chi è più scafato forse desidererebbe qualche CV in più. D’altra parte il portafoglio ringrazia: i consumi rilevati sono di 4,2 litri/100 km, il che mi fa pensare che con una guida attenta si possano superare agilmente i 25 km con un litro.

La Honda CB500F 2022 nella colorazione nera

La nuova Honda CB500F 2022 è disponibile in 2 colorazioni: nera, come quella della mia prova, oppure in grigio affumicato, al prezzo di 6.540 Euro franco concessionario.

La lista degli accessori comprende il portapacchi posteriore, top box da 35 litri, borsa serbatoio, borsa per sella, parabrezza sportivo, manopole riscaldabili, presa 12v, cover monoposto, cavalletto centrale, adesivi ruota, paraserbatoio.

