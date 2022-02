Honda: addio CB1100, in arrivo la café racer Hawk 1100?

La Honda CB1100 potrebbe essere sostituita dalla Hawk 1100. Dal Giappone arrivano queste voci, secondo le quali una nuova moto dallo stile café racer sarebbe pronta a debuttare molto presto. Scopriamo di cosa si tratta.

IN & OUT Il pensionamento della CB1100 – le norme antinquinamento rendono la vita difficile ai motori raffreddati ad aria – potrebbe tradursi nel debutto di una nuova moto con un nome prelevato dal passato. La Hawk è stata infatti una moto della Casa di Tokio nei lontani anni 70 e oggi potrebbe tornare in vita sotto forma di café racer equipaggiata col motore della NT1100 che Danilo ha provato recentemente. Young Machine ipotizza anche che il telaio della nuova moto possa essere quello dell'Africa Twin e che la moto arrivi a breve...

Honda: il rendering della Hawk 1100

DA OSAKA A TOKYIO La Hawk 1100 potrebbe arrivare già al Salone di Osaka a marzo, per poi giocare ''in casa'' al successivo Salone di Tokyo. Si tratta solo di rendering o davvero Honda ha in serbo una novità? Non resta che attendere i Saloni per scoprire se Hawk 1100 e nuova Hornet – l'altra grande attesa – sono realtà.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/02/2022