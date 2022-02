Oltre 2.500 km attraverso 6 paesi con 6 scooter Honda C90: la sfida

John Haynes partirà insieme ai suoi amici con 6 scooter Honda C90: oltre 2.500 km in 6 paesi europei per una giusta causa. Ecco quale

Per la rubrica Viaggi in Moto oggi vi parliamo... No, ricominciamo. Intanto non si tratta di un vero e proprio viaggio in moto, ma in sella all'Honda C90 – da noi c'è a listino il Super Cub 125, lo ''scooter'' più venduto al mondo – mezzo diffusissimo soprattutto in oriente. In questa circostanza 6 di queste motorette saranno messe alla prova – insieme ai loro piloti – in un viaggio di oltre 2.500 km attraverso 6 paesi europei. Perché farlo con una tourer o una maxi enduro sarebbe stato troppo semplice...

LA SFIDA Dietro all'impresa c'è un intento benefico. John Haynes e i suoi amici partiranno – verso la fine di maggio – da Winterton, in Inghilterra, con direzione Benidorm, in Spagna. Ma cosa c'è dietro questo folle viaggio? Lo scopo è raccogliere fondi per il Lindsey Lodge Hospice, una casa di riposo che si prendeva cura del padre di John, Rod Haynes, pilota di speedway negli anni 70. Guidando fino a 12 ore al giorno, percorrendo circa 500 km, i ragazzi sperano di portare a casa l'impresa.

John Haynes e i suoi amici con gli Honda C90

I DESTRIERI Ma se guidare uno scooter per 12 ore e 500 km è una dura impresa per il pilota... lo è anche per il mezzo meccanico! L'impresa insomma è iniziata ben prima del viaggio stesso, con tutte le difficoltà connesse al fatto di procurarsi 6 Honda C90 che fossero, oltretutto, in buone condizioni. Il team ha lavorato duramente, sperimentando il funzionamento del cambio e, naturalmente, la manutenzione e riparazione dei mezzi.

COME DONARE John ei suoi amici sperano di raccogliere circa 10.000 Sterline – l'equivalente di oltre 11.000 Euro – per il Lindsey Lodge Hospice. Ma per dare un po' di... benzina a questi 6 scalmanati chiunque può fare una donazione su JustGiving, cliccando qui.

