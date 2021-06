L'Honda Super Cub è arrivato in Italia solo nel 2018 ma in realtà proprio quell'anno ha compiuto 60 anni di vita. Si tratta del veicolo a motore più venduto – oltre 100 milioni in tutto il mondo – e, come è successo al Monkey 125, il nuovo modello riceve diversi aggiornamenti: un nuovo motore raffreddato ad aria omologato Euro5, più potente ed efficiente, la sella biposto, le pedane passeggero e un nuovo setup delle sospensioni che promette maggior comfort in sella.

Il nuovo motore da 124 cc raffreddato ad aria del Super Cub C125 monta la testata a due valvole monoalbero della MSX 125 Grom 2021. La potenza massima è di 9,8 CV a 7.500 giri/min, la coppia massima di 10,4 Nm a 6.250 giri/min. Anche il nuovo airbox è stato ridisegnato per adattarsi al meglio al nuovo motore. L’aspetto esteriore della marmitta – uno dei tanti elementi distintivi del mitico Super Cub – è rimasto lo stesso, mentre la parte interna è stata ottimizzata: al fine di migliorare l’efficienza della combustione ed ottenere l’omologazione Euro 5 si è optato per un singolo e più efficiente catalizzatore. I parametri della centralina aggiornati massimizzano performance e consumi, mentre la potenza dell’alternatore è aumentata. Il cambio rimane a 4 rapporti, con il folle tra prima e quarta, e – in perfetta tradizione Super Cub – è gestito dalla classica frizione automatica centrifuga, quindi senza leva al manubrio e con pedale a bilanciere. Il Super Cub C125 vanta consumi di 66,7 km/l nel ciclo medio WMTC, per un’autonomia di circa 250 km grazie al serbatoio da 3,7 litri di capacità.

Il Super Cub C125 possiede un telaio a spina dorsale in acciaio. La forcella telescopica presenta una corsa di 100 mm e nuove molle che migliorano la stabilità, così come e gli ammortizzatori posteriori in tinta con la carrozzeria sono dotati di nuove molle e materiali ad alto assorbimento per una guida più fluida sulle strade più accidentate. I cerchi in alluminio da 17 pollici con cerchi a raggi lavorati promettono grande stabilità e precisione della sterzata anche per merito di pneumatici 70/90 all'anteriore e 80/90 al posteriore. Il freno a disco anteriore di 220 mm e la pinza a pistoncino singolo – dotato di ABS a 1 canale – sono abbinati al tamburo posteriore di 110 mm. Il peso del nuovo Super Cub C125 con il pieno è di 110 kg.

Il modello 2022 del Super Cub C125 ha di serie la sella biposto e le pedane per il passeggero. Un elemento chiave nel design del Super Cub, sin dal primo modello, è il frontale armonico che unisce elementi in sé separati come forcella, manubrio e scudo per le gambe. Il manubrio del modello originale, sagomato come le ali di un uccello, riscosse un notevole successo tra i clienti; il nuovo Super Cub C125, dal manubrio rastremato, avvolto da una cover in resina stampata curvilinea che incorpora i blocchetti elettrici e la strumentazione, richiama questo inconfondibile motivo. La sella, realizzata con una schiuma di poliuretano espanso ad alta densità, promette un ottimo comfort ed è sagomata lateralmente in modo che il pilota possa poggiare più facilmente i piedi a terra.

RETRÒ MA MODERNO Le luci sono full-LED, mentre la strumentazione mette in risalto la profondità del design con due lenti separate da due anelli cromati; l'anello esterno alloggia il tachimetro analogico e le spie, quello interno il display digitale. Il nuovo Super Cub C125 è dotato anche della Smart-Key collegata ad un immobilizer e dotata di funzione per il lampeggio delle frecce, in modo da facilitare l’individuazione dello scooter nei parcheggi affollati. Infine, ammiccando ai modelli del passato, lo storico logo 3D Old Wing abbellisce il dispositivo Smart-Key.

Il nuovo Super Cub C125 2022 è disponibile nella sola colorazione Matte Axis Grey Metallic. Il prezzo non è stato ancora reso noto ma dovrebbe rimanere uno dei suoi punti forti, in linea con quello della versione che sostituisce, proposta a 3.590 euro franco concessionario.