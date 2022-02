Gamma Honda X-ADV 2022: versioni, caratteristiche e prezzi

Se includiamo le versioni dotate di pacchetti optional, la famiglia degli adventure scooter di Honda vanta un nutrito panorama di scelta nel 2022. Ogni modello ha caratteristiche proprie ed è pensato per esaltare l’anima dual purpose del 745 cc. Vi diciamo com’è fatto, vi elenchiamo le differenze fra pacchetti e vi diamo tutti i prezzi.

Parola d’ordine: “versatilità”. È questa la chiave che apre le porte della gamma Honda X-ADV 2022. Due le versioni del maxi-scooter con motore bicilindrico di 745 cc, pensate per mettere in sella tutti ed esaltarne alcuni tratti peculiari di personalità: ci fai il tragitto casa-lavoro? Vuoi qualcosa di più, per abbandonare l’asfalto? Necessiti di uno scooter da guidare con patente A2, ma non vuoi rinunciare stile, dotazioni e comfort? Bene, puoi rispondere “si” a tutte queste domande. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla gamma X-ADV 2022. (PS: c’è anche in versione 350 cc e qui trovate la nostra prova).

Honda X-ADV 2022

Nessuno stravolgimento per l’X-ADV 2022, che sfrutta le novità introdotte sul m.y. 2021. L’ultimo aggiornamento aveva visto l’arrivo di un telaio più leggero, di una sella riprogettata per facilitare l’appoggio a terra e di alcune modifiche alla carenatura per aumentare l’appeal del mezzo. Sotto pelle, il vano sottosella ha maggiore capacità di carico (21 litri) e contiene una presa USB di tipo C. Nulla da segnalare dal punto di vista tecnico: qui trovate tutto quello che c’è da sapere, compreso il nostro video con la prova. Nel 2022, però, ci sono nuove colorazioni, per avere l’X-ADV in nero, beige o grigio.

Honda X-ADV 2022, la nuova colorazione beige

È lo scooter dual-purpose che già conoscete. Prodotto dal 2017 e sempre migliorato, vanta un motore bicilindrico parallelo, Euro 5, a 8 valvole, di 745 cc, capace di erogare una potenza massima di 58,6 CV e una coppia massima di 69 Nm. Il comando del gas è Throttle-by-wire e grazie alla gestione elettronica chi guida ha la possibilità di scegliere tra 5 modalità di guida: Standard, Sport (potenza massima e intervento del TC ridotto al minimo), Rain (per un’erogazione più dolce), Gravel (adatta al fuoristrada, oltre che ridurre il TC abbassa anche il livello dell’ABS) e User, ossia quella personalizzabile dall’utente. Come avrete capito, non manca un pacchetto elettronico di prim’ordine, che vi consente di settare a piacimento le caratteristiche dello scooter. Tra le caratteristiche peculiari troviamo anche il cambio a doppia frizione DCT che adatta l’innesto e la scalata ai valori impostati tramite le mappe motore.

Dal punto di vista ciclistico, troviamo una forcella anteriore Showa USD da 41 mm regolabile nel precarico molla e nello smorzamento dell'estensione. Al retrotreno, un forcellone in alluminio aziona il monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link, regolabile nel precarico molla. A consentire al pilota di abbandonare l’asfalto troviamo cerchi a raggi che calzano pneumatici semi-stradali nelle misure 120/70-17” ant. e 160/60-15” post. Il peso con il pieno è di 236 kg.

Tanta la tecnologia di bordo, anche grazie al sistema Honda Smartphone Voice Control System (disponibile solo con dispositivi Android) che permette di connettere lo smartphone al veicolo. Le informazioni possono essere controllate tramite il display. Infine, la dotazione comprende smart key, indicatori di direzione dotati di lampeggio di emergenza in caso di frenata brusca e capaci di spegnersi in automatico dopo la svolta.

In offroad con l'Honda X-ADV

Non potete guidare scooter con potenza superiore ai 35 kW consentiti con la patente A2? Non c’è problema, e non occorre rinunciare a nulla dal punto di vista tecnologico. Honda, nel 2022, ha in gamma anche la versione depotenziata di X-ADV.

Ognuna delle versioni può essere acquistata attingendo a piene mani dal catalogo ufficiale. Ma se siete pigri, Honda ha pensato come semplificarvi il compito con tre pacchetti optional proposti di default: Adventure Pack (estensione paramani, tubolari paracarena, fari fendinebbia, deflettori per le gambe, pedane guidatore), Travel Pack (top case da 50 litri con smart key, valigie laterali 33/26 litri, borsa per consolle centrale, manopole riscaldabili, fendinebbia LED, portapacchi), Style Pack (top case, riser e leva del freno di stazionamento ricavati dal pieno, pannelli poggiapiedi più raffinati, protezioni laterali).

Honda X-ADV 2022, il ''ponte di comando''

X-ADV 2022 – 12.490 euro f.c.

X-ADV 2022 35 kW – 12.490 euro f.c.

X-ADV 2022 con pacchetto Adventure – 13.690 euro f.c.

X-ADV 2022 con pacchetto Style – 13.990 euro f.c.

X-ADV 2022 con pacchetto Travel – 14.890 euro f.c.

Honda X-ADV 2022

PROPULSORE Tipo Bicilindrico parallelo, 8 valvole SOHC, raffreddato a liquido, Euro5 Cilindrata 745 cc Alesaggio x corsa 77 x 80 mm Rapporto di compressione 10,7 : 1 Potenza massima 58,6 CV (43,1 kW) a 6.750 giri/min Coppia massima 69 Nm a 4.750 giri/min Capacità olio 4 litri ALIMENTAZIONE Tipo Iniezione elettronica PGM-FI Capacità serbatoio carburante 13,2 litri Consumi 27,8 km/l (ciclo medio WMTC)* IMPIANTO ELETTRICO Avviamento Elettrico Capacità batteria 12 V / 11 Ah Potenza alternatore 480 W / 5.000 giri/min TRASMISSIONE Frizione Multidisco, doppia, in bagno d’olio Tipo di cambio DCT a 6 marce, con modalità automatiche integrate nei Riding Mode e modalità manuale con palette al manubrio Trasmissione finale Catena TELAIO Configurazione A diamante in tubi di acciaio CICLISTICA (LxLxA) Dimensioni 2.215 x 940 x 1.370 mm Interasse 1.590 mm Inclinazione cannotto di sterzo 27° Avancorsa 104 mm Altezza della sella 820 mm Altezza da terra 165 mm Peso con il pieno 236 kg (228 kg senza benzina) SOSPENSIONI Anteriore Forcella rovesciata da 41 mm, regolabile nel precarico molla e in estensione idraulica, escursione 153,5 mm Posteriore Monoammortizzatore con Pro-Link, escursione 150 mm, regolabile nel precarico molla RUOTE Anteriore in alluminio, a raggi tangenziali in acciaio Posteriore in alluminio, a raggi tangenziali in acciaio CERCHI Anteriore 17M/C x MT3.50 Posteriore 15M/C x MT4.50 PNEUMATICI Anteriore 120/70 R17 M/C 58H Posteriore 160/60 R15 M/C 67H FRENI Anteriore Dischi da 296 mm, pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS Posteriore Disco da 240 mm, pinza a pistoncino singolo, ABS STRUMENTAZIONE E LUCI Strumentazione TFT da 5” multifunzione, connettività Honda Smartphone Voice Control system Chiave Smart-Key Impianto luci Full-LED con DRL

Pubblicato da Nicolas Patrini, 14/02/2022