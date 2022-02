L'Honda Monkey mostra i muscoli: il motore è quello della CB350

L'ultima volta che vi avevo parlato della Monkey era per raccontarvi di un kit che la fa assomigliare all'Africa Twin. La mini moto sorprende sempre e anche questa volta la trasformazione della piccola è spettacolare: la specialissima Z50 Mini Trail del collezionista Bob Guynes è stata venduta all'asta di recente. Perché speciale? Monta nientepopodimeno che il motore di una CB350.

CRESCITA SMISURATA Dal motore monocilindrico con 3 marce capace di 2,5 CV siamo passati al 4 cilindri in linea della CB350: cambio a 5 rapporti e 32 CV per 160 km/h di velocità massima. E Bob Guynes era noto per la sua capacità di ottenere il massimo da qualsiasi propulsore Honda... il che fa pensare che questa Monkey possa volare anche più veloce di così!

PREZZO DA... PICCOLA Nonostante la cura anabolizzante per il motore, la Honda Monkey è rimasta piccola almeno nel prezzo. All'asta Mecum di Las Vegas 2022 è stata battuta alla cifra di 4950 Dollari, l'equivalente di appena 4.345 Euro. In alternativa, per quella cifra, potete farvi la nuova Monkey 125 2022...

Pubblicato da Michele Perrino, 12/02/2022