Honda ST 125 DAX 2022: la gamma "mini-bike" Honda cresce... ma non nelle dimensioni

A qualcuno piace caldo… ad altri (Honda) piace corto. Non parliamo di caffè e teniamo alla larga ogni tipo di doppio senso, la novità è il ritorno in Europa dopo 40 anni di un modello che ha conquistato per la sua simpatia, ovvero l’Honda ST 125 DAX. La simpatia deriva dalla somiglianza del telaio con il Dachshund”, il bassotto tedesco dalle zampe corte e dal corpo allungato. Cresce dunque la gamma di “mini-bike” della Casa dell’Ala, ma non nelle dimensioni. Ecco com’è fatto.

FORME ICONICHE Tutto ruota attorno – o all’interno, come nel caso del serbatoio – al telaio a T in acciaio stampato per conferire al Dax il suo inconfondibile look retrò, a cui contribuiscono anche altri componenti come la doppia sella, con un’altezza di appena 775 mm, il manubrio cromato in posizione rialzata e lo scarico ispirato alle dirt-bike degli anni ’70 con paracalore forato e cromato. L’effetto vintage è dunque assicurato, per fare breccia su chi magari ha posseduto in gioventù il suo antenato, ma la modernità non manca affatto, come testimonia l’intero impianto d’illuminazione full LED e strumentazione LCD.

DIMENSIONI E QUOTE CICLISTICHE Il vantaggio delle mini-bike Honda sta nelle dimensioni contenute, che le rendono perfette per essere trasportate su camper o barche, utilizzate nel quotidiano… ma anche nei paddock. Honda ST 125 DAX ha un peso con il pieno di carburante di 107 kg, l’interasse misura poco più di un metro, mentre angolo del cannotto di sterzo e avancorsa sono rispettivamente di 24,9° e 84 mm. Nonostante ciò è possibile ospitare un passeggero, merito della struttura robusta del telaio. Questo è accoppiato ad una forcella a steli rovesciati da 31 mm, alla coppia di ammortizzatori posteriori; le ruote di sezione generosa, 120 mm all’anteriore e 130 al posteriore, contribuiscono all’assorbimento delle sconnessioni. L’azione dei freni è regolata dall’ABS a un canale, sulla ruota anteriore. Le pinze idrauliche anteriori e posteriori agiscono rispettivamente su dischi del diametro di 220 mm ant. e 190 mm post.

MOTORE E CONSUMI A spingere il piccolo bassotto c’è lo stesso efficiente monocilindrico raffreddato ad aria da 124 cc che spinge il Super Cub C125. La potenza massima è di 9,4 CV (6,9 kW) a 7.000 giri/min e la coppia massima è pari a 10,8 Nm a 5.000 giri/min. Nonostante le apparenze il piccolo DAX è in grado di raggiungere una velocità di crociera di 90 km/h anche con passeggero a bordo, con un’accelerazione brillante e un’ottima ripresa fin dai bassi regimi, stando a quanto dichiarato da Honda. Anche la trasmissione rispecchia il carattere rilassato e spensierato di questa mini-bike, con un cambio a 4 rapporti (con folle in basso) gestito tramite una frizione centrifuga che elimina la necessità della leva al manubrio. A veicolo fermo, è sufficiente inserire la marcia con la leva a pedale e poi dare gas per partire: la frizione centrifuga entra automaticamente in funzione e continua a farlo ad ogni cambio marcia, sia in inserimento che in scalata. L’adozione di tecnologie a basso attrito, come il cilindro disassato e la distribuzione con bilanciere a rullo, assicura un consumo sbalorditivo, pari a ben 63,7 km/l (ciclo WMTC), che si traduce in un’autonomia di circa 240 km con un pieno da 3,8 litri. Dato il momento, con il costo dei carburanti alle stelle, direi che potrebbe valere la pena prenderlo in considerazione.

COLORI E PREZZI Il nuovo ST125 Dax 2023 sarà disponibile in Italia nella sola colorazione, al momento non ci sono state comunicate informazioni ufficiali sul prezzo, che potrebbe orbitare attorno ai 4.000 euro, mentre l'arrivo sul mercato è previsto per luglio 2022.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/03/2022