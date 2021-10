Aumentano i prezzi di contratto per ottobre, e di conseguenza il GPL, una delle alimentazioni alternative preferite dagli italiani (si vedano i dati di vendita di settembre, con le auto a GPL che stanno a poco meno del 10% del mercato), vede aumentare il costo al litro in maniera significativa. Schizza letteralmente alle stelle il metano, per via dell’aumento delle quotazioni del gas. Questo carburante, che negli ultimi dieci anni non ha mai superato il prezzo di un euro/kg, in alcune zone del Nord Italia è praticamente raddoppiato, arrivando a superare in alcuni distributori anche i due euro/kg. Più contenuto l’aumento di prezzi per benzina e gasolio, comunque superiori rispetto alla scorsa settimana.

Aumento prezzi carburante, il GPL e il metano alle stelle

COME AUMENTANO I PREZZI

Ecco una scheda sintetica dei prezzi dei carburanti (elaborati da Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati ieri dai gestori all'Osservaprezzi Carburanti del Mise)

Self Servito No logo No logo servito Benzina € 1,691 € 1,827 € 1,676 € 1,724 Gasolio € 1,544 € 1,688 € 1,526 € 1,576 GPL Da € 0,724 a € 0,745 € 0,725 Metano Da € 1,157 a € 1,631 € 1,257

LE SINGOLE CASE Eni ha aumentato di 5 centesimi il prezzo raccomandato del GPL e di 1 centesimo quello di benzina e diesel. Tamoil ha aumentato di 4 centesimi il prezzo raccomandato di GPL, e di 1 centesimo quello di benzina e diesel. IP e Q8 hanno aumentato di 4 centesimi solamente il prezzo raccomandato del GPL.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/10/2021