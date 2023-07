Colonnine in autostrada: dove e quante sono? La mappa di luglio

Da Free to X a Ionity, passando per i Tesla Supercharger. Tutte le stazioni di ricarica sulla rete autostradale attive ad estate 2023

Sino a un paio d'anni fa, quando infilavi la porta d'accesso a una qualsiasi strada a pagamento a bordo di un'elettrica, destinazione a lungo raggio, avevi una certezza: in caso di necessità di ricarica batterie, saresti uscito dalla strada a pagamento stessa. Colonnine solo al di là del casello, benché a volte alla distanza giusto di una svolta o una rotonda (centri commerciali, alberghi, etc.). Sai però che scocciatura? Oggi il quadro è fortunatamente un po' diverso: imbocchi l'autostrada e sai che puoi contare su una rete di stazioni di ricarica direttamente collocate in area di servizio: niente più necessità di mettere la freccia e di imboccare la rampa di uscita. Dalla posa della prima colonnina Free to X a Secchia Ovest (maggio 2021), il network si è ramificato. Rispetto alla distribuzione di pompe di carburante, è ancora rete dalle maglie larghe. Ma è in costante evoluzione. Free to X, start up di proprietà di Autostrade per l'Italia, nella parte del leone. Ma anche altri gestori: il consorzio internazionale Ionity, i Supercharger Tesla, ora aperti anche alle elettriche di altri marchi. Enel X Way ed Ewiva. Ce ne dimentichiamo qualcuno?



Ricarica auto elettrica in autostrada: non solo Free to X

UN PROBLEMA ALLA VOLTA Ricaricare un'auto elettrica è un processo di cui il gesto di connettere un cavo alla presa è solo la punta dell'iceberg. Tra tariffe, offerte, abbonamenti, card, applicazioni per lo smartphone, standard e potenze di ricarica, wallbox domestici e stazioni aperte al pubblico, prima di maturare confidenza con un universo parallelo all'automobile a motore termico, serve sempre un briciolo di apprendistato, oltre che una buona dose di pazienza. Ecco perché questo contenuto, lungi dalla pretesa di sviscerare l'argomento nel suo insieme, si limita a elencare, in modo schematico e per una rapida consultazione, tutte le stazioni di servizio autostradale equipaggiate di mini-stazione di fast charge. La location, il provider del servizio, la tipologia di colonnina (ove specificato). La lista è suddivisa per singole autostrade ed è aggiornata a luglio 2023. Quindi, ci metteremo mano molto presto.

Ricarica fast, in ampliamento anche la rete Ionity

DIR. SUD

San Zenone Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Somaglia Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Arda Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Secchia Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Arno Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Badia al Pino Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Fabro Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Giove Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Prenestina Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

La Macchia Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Casilina Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

Teano Ovest (Free to X, fino a 300 kW)

DIR. NORD

San Nicola Est (Free to X, fino a 300 kW)

Casilina Est (Free to X, fino a 300 kW)

La Macchia Est (Free to X, fino a 300 kW)

Prenestina Est (Free to X, fino a 300 kW)

Flaminia Est (Free to X, fino a 300 kW)

Fabro Est (Free to X, fino a 300 kW)

Badia al Pino Est (Free to X, fino a 300 kW)

Arno Est (Free to X, fino a 300 kW)

Secchia Est (Free to X, fino a 300 kW)

Arda Est (Free to X, fino a 300 kW)

San Zenone Est (Free to X, fino a 300 kW)

DIR. SUD

Tarsia Ovest (Enel X Way)

DIR. NORD

Tarsia Est (Enel X Way)

Rosarno Est (Enel X Way)

DIR. OVEST

Gonars Nord (Be Charge)

Fratta Nord (Be Charge)

Limenella Ovest (Enel X Way)

Scaligera Nord (Be Charge)

Valtrompia Nord (Free To X)

Brianza Nord (Free To X)

Villarboit Nord (Enel X Way)

DIR. EST

Villarboit Sud (Enel X Way)

Rho Sud (Enel X Way)

Brianza Sud (Free To X)

Valtrompia Sud (Free To X)

Autoporto

Les Iles de Brissogne Nord (11 colonnine Ionity, fino a 350 kW)

DIR. SUD

Dorno Ovest (Enel X Way)

DIR. NORD

Dorno Est (22 kW)

Giovi Est (Free To X)

DIR. NORD

Villoresi Est (Enel X Way)

Brughiera Est (Free To X)



DIR. SUD

Brughiera Ovest (Free To X)

DIR. NORD

Lario Est (Free To X)

DIR. SUD

Lario Ovest (Free To X)

DIR. OVEST

Aurelia Sud (Free To X)

Ceriale Sud (Ionity)

VEDI ANCHE

DIR. EST

Rinovo Nord (Ionity)

Peretola Sud (Free To X)

Firenze Nord (Free To X)

DIR. NORD

Brugnato Est (Enel X Way)

Castagnolo Est (Go Electric Stations)

S. Ilario Nord (Free To X)

Tirreno Est (Free To X)



DIR. SUD

Brugnato Ovest (Ionity)

S. Ilario Sud (Free To X)

Tirreno Est (Free To X)

DIR. NORD

Adige Ovest (Free To X)

Po Est (Free To X)

Castel Bentivoglio Est (Free To X)

DIR. SUD

Po Ovest (Free To X)

Castel Bentivoglio Ovest (Free To X)

DIR. SUD

La Pioppa Est (Free To X)

Sillaro Est (Free To X)

Rubicone Est (Free To X)

Esino Est (Free To X)

Piceno Est (Free To X)

Torre Cerrano Est (Free To X)

Canne Battaglia Est (Free To X)

Torre Fantine Est (Free To X)

Murge Est (Free To X)



DIR. NORD

La Pioppa Ovest (Free To X)

Sillaro Ovest (Free To X)

Montefeltro Ovest (Free To X)

Conero Ovest (Free To X)

Piceno Ovest (Free To X)

Torre Cerrano Ovest (Free To X)

Canne Battaglia Ovest (Free To X)

DIR. NORD

Tugo Ovest (Enel X Way)

Montaio Ovest (Go Electric Stations)

DIR. NAPOLI

Irpinia Nord (Free To X)

Irpinia Sud (Free To X)

DIR. CANOSA

Calaggio Nord (Free To X)

Calaggio Sud (Free To X)

Agira (Ionity)

DIR. SUD

Plessi Museum al Passo del Brennero (Tesla Supercharger)

Stazione autostradale Bressanone/Val Pusteria

Paganella Ovest

Nogaredo Ovest

Stazione autostradale Rovereto Sud

Stazione autostradale Affi (Tesla Supercharger)

Stazione Autostradale Mantova Nord

Po Ovest



Sulla AutoBrennero, numerosi Tesla Supercharger



DIR. NORD

Stazione autostradale Mantova Nord

Garda Est

Stazione autostradale Affi

Stazione autostradale Rovereto Sud

Nogaredo Est

Paganella Est

Isarco Est

Plessi Museum al Passo del Brennero (Tesla Supercharger)

Stazione autostradale Bressanone/Val Pusteria

Montevelino Nord e Sud

Brecciarola Nord e Sud



Ewiva, un nuovo player sul mercato

Monferrato Est

Monferrato Ovest

Adda Nord (Ewiva)

Adda Sud (Ewiva, Tesla Destination Charger)

Bazzera Nord

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/07/2023