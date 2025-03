BYD Flash-Charge: GAME OVER. Ricarica hyperfast a 1.000 kW

E così è di BYD - e di chi, sennò - il primato di velocità alla colonnina. Super Costruttore, super batterie. Di fatto e di nome. BYD Super e-Platform e nel 2025 la ricarica da 1 megawatt non è un tabù, non più.

Super e-Platform è proprio il nome della nuova architettura elettrica che ora BYD svela al mondo e che, tra le sue proprietà più interessanti, include la capacità di supportare una potenza di ricarica batterie fino a 1.000 kW.

Ricarica ipersonica e non solo: in predicato di equipaggiare le versioni aggiornate della berlina Han L e del SUV Tang L, previsti per la consegna in Cina entro la fine del 2025, la nuova Super e-Platform è anche compatibile con una nuova generazione di motori elettrici ad alta velocità, in grado di raggiungere fino a 1.100 CV nella configurazione a doppio motore.

Altre cifre monstre? Prego, vada avanti a leggere.

BYD Super e-Platform: batterie a ''quota mille''

BYD ''FLASH-CHARGE'', CHE NUMERI

Basato sull'evoluzione più avanzata della batteria Blade al litio ferro fosfato (LFP), l'accumulatore della Super e-Platform viene individuato dalla stessa BYD anche col secondo nome di flash-charge per le sue capacità di ricarica estremamente rapide. E stavolta, ''rapido'' è aggettivo adatto per davvero.

Sebbene BYD non abbia ancora rivelato la capacità e il peso esatti della batteria, il maxi produttore cinese dichiara di aver raggiunto un moltiplicatore di carica 10C, teoricamente in grado di (presta bene attenzione):

completare una ricarica totale in soli 6 minuti ;

in soli ; aggiungere fino a 400 km di autonomia in soli 5 minuti.



Di raddoppiare, in sostanza, il picco di potenza di 500 kW dell'ultima versione del Supercharger V4 di Tesla.

Con una tensione di carica fino a 1.000V e una corrente massima di 1.000A, il sistema può così sostenere una potenza di ricarica di 1 MW (megawatt).

Nei test effettuati, la batteria ha mantenuto alti livelli di potenza durante tutto il processo di ricarica, raggiungendo fino a 600 kW anche con il 90% di carica.

BYD Super e-Platform: super batterie, super caricatore

Per supportare queste prestazioni, BYD ha sviluppato un supercaricatore da 1.000 kW. In previsione, la costruzione di oltre 4.000 stazioni di ricarica ultrarapida in tutta la Cina. Altri mondi.

Per restare in tema: scopri quali sono le EV migliori nei test di ricarica Green NCAP.

BYD E I NUOVI SUPER MOTORI ELETTRICI

BYD Super e-Platform, si diceva, introduce anche un nuovo motore elettrico, progettato internamente, in grado di raggiungere una velocità massima di rotazione di 30.511 giri/min, la più alta mai raggiunta da un motore elettrico di serie.

Con una potenza di picco di 788 CV e una densità di potenza di 22 CV/kg, il nuovo ultra-motore si combina con un'unità anteriore da 308 CV per offrire - nelle versioni a trazione integrale di Han L e Tang L - una potenza totale di 1.110 CV.

BYD Super e-Platform: nuovo motore elettrico da oltre 30.000 giri/min.

Performance su strada? Beh, tenetevi forte. In configurazione dual motor, BYD Han L e BYD Tang L sarebbero in grado di accelerare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 2,7 e 3,6 secondi, con velocità massime di 305 km/h e 286 km/h.

Last but not least, oltre a batteria e motore BYD ha sviluppato anche microchip al carburo di silicio, capaci di gestire fino a 1.500 V e di migliorare ulteriormente l'efficienza e le prestazioni. Quanta carne al fuoco.

BYD FLASH-CHARGE, PREZZI E PROSPETTIVE

I modelli aggiornati Han L e Tang L sono già ordinabili in Cina a prezzi a partire da 270.000 RMB (l'equivalente di circa 35.000 euro) e 280.000 RMB (circa 36.300 euro). Ripetiamo: in Cina.

Super e-Platform su nuove BYD Han L e BYD Tang L

Oltre che di Super e-Platform, entrambi sono dotati del sistema di guida intelligente ''God's Eye B'', con Lidar montato sul tetto.

Per la cronaca: BYD ha aperto le prenotazioni anche per le varianti ibride plug-in Han L DM e Tang L DM, equipaggiate con un sistema da 536 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 3,9 e 4,3 secondi. Si diversifica, anche laggiù.

Leggi la nostra prova su strada di BYD Tang (anche se in Italia non viene importato).

Super batterie BYD anche in Europa?

Al momento, BYD non ha confermato se la Super e-Platform sarà utilizzata nei modelli destinati ai mercati europei, dove i veicoli attuali, come Dolphin, Atto 3, Seal, Seal-U e le più recenti Sealion 7 e Atto 2, sono ancora basati su pianale ''e-Platform 3.0'', con batterie fino a 82,5 kWh e potenze massime di 530 CV.

BYD Atto 2

Certo è che la Super e-Platform di BYD rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione delle auto elettriche. Un fattore in grado di accelerare l'accesso a quegli standard di prestazioni di ricarica rapida che ''contribuirebbero'' a favorire la diffusione delle EV su larga scala.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 18/03/2025