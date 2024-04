Auto elettriche: le migliori e le peggiori nei test di ricarica

Il campanello d'allarme ha suonato qualche mese fa, quando da una colonnina Enel X mi ci sono voluti 50,7 kWh per far entrare appena 41,2 kWh nella batteria di una Hyundai Kona Electric (qui la prova): significa quasi il 25% di energia in più erogata e pagata, e un calo di efficienza nell'uso reale che incide sull'impatto ambientale. Colpa dell'auto? Colpa della colonnina? Colpa del processo di ricarica? Quali sono le auto elettriche che sprecano meno energia in questa delicata fase? Andiamo con ordine.

Ricaricare un'auto elettrica - Foto di JUICE su Unsplash

Ricaricare un'auto elettrica non è come fare il pieno di benzina o di gasolio. Una parte dell'energia si perde sotto forma di calore, generato dalle reazioni chimiche al suo interno, e una parte viene impiegata per climatizzare la batteria, al fine di ottimizzare i tempi del rifornimento e la durata delle celle: riscaldandola, se l'auto è stata appena accesa in una giornata fredda, o raffreddandola quando il processo di ricarica rischia di surriscaldarla. In un recente articolo riportavo che l'efficienza della ricarica delle auto elettriche aumenta con l'aumentare della potenza (con modeste ricadute sulla durata dell'accumulatore), ma mi è rimasta la curiosità di sapere, in una ricarica normale, quanta energia entra davvero nella batteria e quanta invece si perde per strada. Così ho girato la domanda a Green NCAP, l'ente europeo che si occupa di misurare l'impatto ambientale dei veicoli, e il Direttore Tecnico Aleksandar Damyanov mi ha fornito i dati che trovate nella tabella sottostante.

VEDI ANCHE

Modell \ Energy Consumption Grid-to-Battery Output Efficiency Published Charging P ower VW ID.7 Pro 210 kW 90.3% 2024 11 kW Skoda Enyaq 85 L&K 89.5% 2024 11 kW BYD Dolphin 85.1% 2024 11 kW Hyundai Ioniq 6 first edition 89.0% 2024 11 kW BMW i4 eDrive e35 89.9% 2024 11 kW MG 4 comfort 89.9% 2024 11 kW smart #3 PRO+ 88.4% 2024 11 kW XPeng G9 88.4% 2023 11 kW Tesla Model S Dual Motor 88.7% 2023 11 kW MG 5 61 kWh 92.0% 2023 11 kW Renault Kangoo E-Tech EV45 83.8% 2023 11 kW BYD Atto 3 60 kWh 86.8% 2023 11 kW Great Wall Motors Ora 03 63 kWh 93.2% 2023 11 kW VW ID.5 Pro Perf. RWD 91.1% 2023 11 kW Nissan Ariya (87 kWh) FWD 91.6% 2023 11 kW Hyundai Ioniq 5 (58 kWh) RWD 88.4% 2022 11 kW Nio ET7 90.4% 2022 11 kW Renault Megane E-Tech 87.8% 2022 11 kW Tesla Model 3 89.1% 2022 11 kW Cupra Born 88.0% 2022 11 kW Dacia Spring 89.1% 2022 3.7 kW Audi Q4 e-Tron 88.0% 2022 11 kW

Dalla tabella qui sopra, riordinando i modelli in base alla loro efficienza, sono arrivato alla seconda tabella che potete trovare più in basso. Dai dati messi in bell'ordine si vede facilmente che la perdita di energia in ricarica va da un minimo del 6,8% a un massimo del 16,2% e rimane il dubbio che la Kona da cui ero partito sia stata penalizzata - forse - da un contatore dalla lettura poco fedele. Proseguendo con le congetture, potrebbe non essere un caso che quella stessa colonnina sia stata recentemente sostituita con un impianto più moderno. Chissà. Ma sempre leggendo la tabella è anche possibile dedurre, all'interno del campione esaminato, quali sono le auto migliori e quali le peggiori in termini di efficienza del processo di ricarica. Di seguito la classifica, con qualche parimerito. The winner is...

POSIZIONE EFFICIENZA MODELLO ENERGIA PERSA 1° 93.2% Great Wall Motors Ora 03 63 kWh 6.8% 2° 92.0% MG 5 61 kWh 8.0% 3° 91.6% Nissan Ariya (87 kWh) FWD 8.4% 4° 91.1% VW ID.5 Pro Perf. RWD 8.9% 5° 90.4% Nio ET7 9.6% 6° 90.3% VW ID.7 Pro 210 kW 9.7% 7° 89.9% BMW i4 eDrive e35 10.1% 7° 89.9% MG 4 comfort 10.1% 9° 89.5% Skoda Enyaq 85 L&K 10.5% 10° 89.1% Tesla Model 3 10.9% 10° 89.1% Dacia Spring 10.9% 12° 89.0% Hyundai Ioniq 6 first edition 11.0% 13° 88.7% Tesla Model S Dual Motor 11.3% 14° 88.4% smart #3 PRO+ 11.6% 14° 88.4% XPeng G9 11.6% 14° 88.4% Hyundai Ioniq 5 (58 kWh) RWD 11.6% 17° 88.0% Cupra Born 12.0% 17° 88.0% Audi Q4 e-Tron 12.0% 19° 87.8% Renault Megane E-Tech 12.2% 20° 86.8% BYD Atto 3 60 kWh 13.2% 21° 85.1% BYD Dolphin 14.9% 22° 83.8% Renault Kangoo E-Tech EV45 16.2%

Il valore espresso in percentuale nella seconda colonna è il rapporto tra l'energia resa disponibile dalla batteria e l'energia totale prelevata dalla rete elettrica per una ricarica completa: effettuata a 11 kW di potenza, in condizioni strettamente controllate, da un laboratorio Green NCAP. Unica eccezione, la Dacia Spring, che al momento del test accettava una corrente in ingresso massima di 3,7 kW, ed è quindi stata ricaricata a una potenza inferiore alle altre, ma sempre in condizioni rigorosamente controllate. Il valore in percentuale nell'ultima colonna è la differenza tra la corrente erogata dalla colonnina (100%) e quella realmente accumulata dalla batteria (seconda colonna). Ad oggi Green NCAP non effettua test in Fast Charge, quindi con le potenze più elevate disponibili in corrente continua, ma ''potrebbe farlo in futuro'', ci dice Damyanov. Per maggiori informazioni sulla procedura di scarica e ricarica, potete trovare la documentazione completa al link Green_NCAP_Driving_Range_Test_Procedure_v2.0.0.

Fonte: Green NCAP

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/04/2024