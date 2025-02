BYD Atto 2: solo un altro city crossover o è speciale? Prezzo, promo, prova

Dai prezzi alle dotazioni di serie, passando per stile e abitabilità. BYD Atto 2 è in vendita: pro e contro del nuovo e-SUV cinese

Un mattoncino sopra l'altro, un Atto dopo l'altro. Da BYD Atto 3 a BYD Atto 2, ma anche dal SUV coupé di grandi dimensioni (BYD Sealion 7, dicembre 2024) al SUV compatto che non c'era (febbraio 2025).

Quello che esprime il brand leader globale nei ''veicoli a nuova energia'' (NEV), nonché il marchio auto numero 3 per vendite mondiali (che scalata dal 2019, quando era il numero 49!), è un vero e proprio Atto di forza.

BYD Atto 2 è ordinabile, soglia di attacco a 27.900 euro (sotto, l'approfondimento).

BYD Atto 2, SUV compatti EV alla carica

Prima dei prezzi e dell'elenco delle dotazioni, fattori primari per competere in un sub-segmento (quello degli e-SUV compatti) sempre più agguerrito, passiamo al setaccio le proprietà tecniche, stilistiche e dinamiche di un'auto che il Gruppo cinese descrive senza mezzi termini come ''il SUV urbano ideale''. Perché combina:



Tutto vero? Lo portiamo a spasso per il centro di Torino e per i colli circostanti. Qualche cifra, qualche impressione di guida.

E un pre-verdetto.

BYD Atto 2 visto di fronte e visto di lato

Come già appreso in seguito all'anteprima al Salone di Bruxelles 2025 (ma dal vivo e in contesto reale, è sempre un'altra cosa), BYD Atto 2 è un crossover che a tutti gli effetti abbina un look moderno, fresco, a dimensioni ottimizzate per l'ecosistema metropolitano.

Schematicamente parlando:

Lunghezza 4.310 mm Larghezza 1.830 mm Altezza 1.675 mm Passo 2.620 mm

Benché più corto di 145 mm e più stretto di 45 mm rispetto ad Atto 3, il fratellino mantiene proporzioni equilibrate e misure a cavallo tra i segmenti B e C (per chi ama questa classificazione).

Segni particolari?

Ok, non bucherà lo schermo, tuttavia Atto 2 è pur sempre attrezzata di gradevoli armi di seduzione di massa.

Frontale : fari full LED e sottili luci diurne si fondono armoniosamente con la griglia anteriore, per uno sguardo piuttosto audace. Il paraurti scolpito, con dettagli aerodinamici e tendine d’aria, trasmette persino un non-so-che di sportivo.



: fari full LED e sottili luci diurne si fondono armoniosamente con la griglia anteriore, per uno sguardo piuttosto audace. Il paraurti scolpito, con dettagli aerodinamici e tendine d’aria, trasmette persino un non-so-che di sportivo. Fiancata : i rivestimenti inferiori donano maggiore slancio alla carrozzeria, mentre la linea del tetto flottante, con finiture a contrasto, contribuisce all'effetto eleganza.



: i rivestimenti inferiori donano maggiore slancio alla carrozzeria, mentre la linea del tetto flottante, con finiture a contrasto, contribuisce all'effetto eleganza. Posteriore: uno spoiler pronunciato sovrasta una barra luminosa a tutta larghezza, con fanali dal design ispirato al simbolo dell’infinito. Un altro tocco di esclusività.



BYD Atto 2, i fari posteriori a ''nodo cinese''

L’abitacolo di Atto 2 si prefigge di coniugare tecnologia, estetica e praticità. Ci riesce? In larga parte, sì.

Qualità percepita

BYD Atto 2, gli interni

Apri la portiera, prendi posto e le superfici ben imbottite, le cuciture a contrasto, altri particolari come le maniglie integrate trasmettono una sensazione che se non è premium, poco ci manca. Altro? Sì. Tipo:

i sedili anteriori regolabili elettricamente (di serie su tutte le versioni, con riscaldamento sulla versione Boost);

(di serie su tutte le versioni, con riscaldamento sulla versione Boost); l'ampio tetto panoramico in vetro con tendina elettrica, per un’illuminazione naturale ottimale.

con tendina elettrica, per un’illuminazione naturale ottimale. la console centrale con portaoggetti spaziosi e selettore di marcia dal design sofisticato.



BYD Atto 2, la manopola del cambio ''a diamante''

Un'osservazione di ordine pratico: se si appoggiano contenitori come due bottigliette da mezzo litro nei portabicchieri, maneggiare il pomello del ''cambio'' risulta leggermente scomodo. Poco male.

Tecnologia di bordo avanzata

Atto 2 dispone di serie di due display principali (uno è un must):

il quadro strumenti digitale da 8,8”;

da 8,8”; l'infotainment touchscreen rotabile da 10,1” (Active) o 12,8” (Boost).



Il display centrale ruota anche in posizione verticale

Il display centrale rotante (un click, e da orizzontale si riorienta in verticale) è di grande superficie ma non ostacola la visuale. Il pacchetto connettività è poi ultracompleto:

supporto per Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music;

aggiornamenti OTA;

Android Auto e Apple CarPlay wireless;

e wireless; comandi vocali intelligenti ''Hi BYD'' per gestire clima, finestrini e altro;

per gestire clima, finestrini e altro; connessione NFC per accesso senza chiave tramite smartphone o card;

per accesso senza chiave tramite smartphone o card; funzione karaoke integrata (in opzione, c'è pure il microfono);

integrata (in opzione, c'è pure il microfono); ricarica wireless da 15W (versione Boost);

da 15W (versione Boost); porte USB-C da 60W e USB-A da 7,5W, con prese aggiuntive per i passeggeri posteriori.



Spazio e praticità

Buona abitabilità in seconda fila

Grazie al pavimento ultrapiatto, in seconda fila si sta comodi anche in tre e anche se oltrepassi la... statura media nazionale.

Bene anche l'ospitalità per i bagagli: vano di carico da 400 litri, espandibile fino a 1.340 litri abbattendo i sedili posteriori.

Atto 2 è costruito sulla piattaforma e-Platform 3.0, con una batteria ''Blade'' da 45,12 kWh e tecnologia Cell-to-Body(CTB), che integra la batteria stessa nella struttura del veicolo, per maggiore rigidità e sicurezza. Sì, ma le performance? Eccole.

Potenza 130 kW (177 CV) Coppia 290 Nm Accelerazione 0-100 km/h 7,9 sec Autonomia WLTP combinata 312 km Autonomia WLTP urbana 463 km Ricarica DC 65 kW (10-80%) 37 min Ricarica AC 11 kW 5,5h

A proposito della sua natura di auto full electric. Da segnalare due accessori utili:

pompa di calore di serie, che garantisce efficienza anche con climi rigidi;

di serie, che garantisce efficienza anche con climi rigidi; funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.



BYD Atto 2, ricarica bi-direzionale

Sicurezza al top

Piccolo di fuori, grande nella suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Non mancano:

Cruise Control Adattivo (ACC);

Frenata Automatica d’Emergenza (AEB);

Rilevamento angolo cieco (BSD);

Monitoraggio del conducente (DMS). Invadente , va detto;

, va detto; Avviso di traffico trasversale posteriore (RCTA);

Telecamera 360° (versione Boost).



La telecamera con vista a 360°

Al volante

La posizione di guida è quella tipica da SUV di taglia S/M: più alta di un'utilitaria, più bassa di un SUV vero e proprio.

Un cofano breve e leggermente inclinato favorisce a sua volta la visibilità in manovra o tra le curve strette cittadine.

BYD Atto 2 è un SUV a misura di percorsi urbani

Quattro modalità di guida:

Normal

Sport

Eco

Neve



A seconda del driving mode impostato, muta leggermente la risposta dell'acceleratore. In Sport si assapora un discreto sprint, negli altri tre casi l'input viene mitigato dall'elettronica. Ma si consumano meno elettroni.

A proposito: al termine di un percorso misto (urbano / extraurbano / tangenziale), il trip computer registra un valore di 16,4 kWh/100 km.

BYD Atto 2, autonomia WLTP di 312 km

Due, infine, i livelli di frenata rigenerativa: scarsa differenza tra la modalità standard e quella più intensa.

Assetto e sterzo sono registrati su un profilo confortevole, adatto cioè alla guida cittadina, senza l'assillo del cronometro o della curva pennellata a regola d'arte.

Feeling morbido, ma non per questo galleggiante: un sano compresso tra comfort e precisione.

BYD Atto 2, un SUV... morbido

AL lancio, il nuovo e-SUV cinese è disponibile in due allestimenti.

Versione Prezzo di listino Prezzo promo Active 29.990 € 27.900 € Boost 31.990 € 29.900 €

Il prezzo promo è associato al finanziamento CA Auto Bank. Prendendo come riferimento BYD Atto 2 Active:

Anticipo: 6.400 €

35 rate da: 349 €/mese

Valore di riscatto finale: 13.129 €



Per approfondire tutti gli aspetti relativi all'acquisto, puoi sempre esplorare il car configurator sul sito web ufficiale BYD Italia.

IN CONCLUSIONE

BYD Atto 2 in promo a 27.900 euro

Con Atto 2, il super Costruttore BYD prende posto anche nel segmento più frequentato del mercato italiano e lo fa con un SUV dal design moderno, dagli interni tecnologici e dal prezzo concorrenziale, almeno limitatamente alla sotto-categoria dei SUV compatti elettrici.

L'autonomia contenuta lo penalizza nei confronti di altri competitor. Rispetto ai quali, propone tuttavia una dotazione di serie mediamente più completa.

Long range

Buone notizie in vista: nel Q4 2025 arriva la versione Comfort, con batteria maggiorata e autonomia di 420 km.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/02/2025