Toyota, Volkswagen... poi? Top 10 dei marchi auto più venduti al mondo nel 2024

Lo sapevi che tra i primissimi marchi al mondo per dati di vendita 2024 c'è anche BYD? Ecco i primi 10 brand per volumi

Ci sono conferme e ci sono rivelazioni. Perché nonostante i dati in calo, in testa alla classifica mondiale delle marche che hanno venduto più auto nel 2024 rimane Toyota, leader per il quinto anno di seguito.

La performance più brillante, tuttavia, è quella che ha per protagonista BYD, che dal 2023 è il leader globale nelle vendite di auto elettrificate (BEV + PHEV): nel 2024 il Costruttore cinese registra una straordinaria crescita del 41,6%, scala 6 posizioni in graduatoria e sale sul terzo gradino del podio.

BYD è il terzo marchio auto al mondo

Prima di BYD, ma con dati di vendita ben al di sotto di Toyota, la classifica cannonieri assegna la piazza d'onore al brand Volkswagen.

Qualcosa ci dice che sei in smania di conoscere gli altri sette inquilini della Top 10 mondiale di vendite auto del 2024. Si da il caso che, di seguito, scodelliamo per te una tabellina ad hoc.

VENDITE AUTO 2024: CHI SALE, CHI SCENDE

Tra le prime organizzazioni a stilare una classifica globale dei marchi automobilistici che nel 2024 raccolgono i risultati commerciali migliori in assoluto è Focus2Move, che mette in ordine i brand dopo aver raccolto e organizzato i dati raccolti in 159 mercati mondiali, attingendo ai registri ufficiali dei locali Ministeri dei Trasporti e delle relative agenzie governative.

Nota metodologica: la classifica interessa i singoli marchi, non i Gruppi. Ci riferiamo, ad esempio, al brand Toyota e non al Gruppo Toyota, del quale fanno parte anche Lexus, Daihatsu e Hino Motors. Idem per Volkswagen: la marca, non il Gruppo.

Marche più vendute nel 2024: highlights

Toyota Prius 2025

Toyota dunque si confermata leader globale con 9,09 milioni di veicoli venduti, nonostante un calo del - 0,7% rispetto all'anno precedente. La Casa giapponese mantiene una quota del 10,7% sul mercato mondiale: oltre un'auto su 10 venduta nel mondo è una Toyota.



Da par suo, Volkswagen conserva il secondo posto con 4,93 milioni di unità vendute, detenendo una quota di mercato del 5,8%, senza variazioni significative rispetto al 2023.



BYD ottiene il risultato più impressionante, con un totale di 3,80 milioni di veicoli venduti e una crescita del + 41,6%, che gli permette di salire dal nono al terzo posto. Per farsi un'idea della rapidità della sua ascesa: nel 2019 BYD si fermava al 49° posto. Il colosso di Shenzhen è specializzato in veicoli elettrici (EV), tuttavia in Cina e nel Sud Est Asiatico vende ancora pure auto a combustione interna (ICE), che rappresentano oltre la metà dei suoi volumi.



Primo tra i marchi USA è Ford, quinta e in calo di due posizioni.



, quinta e in calo di due posizioni. Tra i marchi premium, l'unica a piazzarsi in Top 10 è Mercedes, che guadagna il decimo posto chiudendo il 2024 con 2,18 milioni di auto vendute, segnando così una crescita del +1,5%.

CLASSIFICA 2024 VENDITE GLOBALI MARCHI AUTO

Volkswagen conserva la seconda posizione

Marchio Volumi di vendita (milioni) Variazione % 1. Toyota 9,09 -0,7% 2. Volkswagen 4,93 +0,0% 3. BYD 3,80 +41,6% 4. Honda 3,74 -3,1% 5. Ford 3,69 -0,9% 6. Hyundai 3,69 -3,7% 7. Nissan 3,13 +0,1% 8. Chevrolet 3,03 -2,9% 9. Kia 2,91 -1,9% 10. Mercedes 2,18 +1,5%



Una chiave di lettura

I dati elaborati da Focus2Move evidenziano come il settore automobilistico globale, nonostante il fermento dovuto alla transizione elettrica, recepisca i cambiamenti a un ritmo più lento, rispetto a quanto non accade su scala regionale.

New entry come BYD sono destinate a conquistare un ruolo sempre più centrale, tuttavia nel 2024 il leader per distacco è ancora Toyota. Che all'elettrico, ancora preferisce l'ibrido e i motori termici.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/02/2025