Indovina qual è l'auto più venduta in tutta Europa. La Top 10

Sai quale modello è in testa alle classifiche di vendita 2024? E quale marchio auto? Le classifiche e qualche statistica curiosa

Chi sale, chi scende. Chi sale è l'auto in generale, che chiude il 2024 con un trend di vendite in Europa a saldo positivo (non te lo aspettavi, vero?). Chi scende sono i mercati di alcuni Stati e alcune forme di alimentazione.

La pubblicazione, da parte dell'associazione ACEA, dei dati di vendita di automobili in Europa relativi a dicembre 2024, ma anche all'intero 2024, è l'occasione per stilare un paio di classifiche e per individuare altre statistiche interessanti.

Pronti, via.

Secondo i dati ACEA, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito a dicembre le

immatricolazioni di auto ammontano a 1.091.131 unità, il 4,1% in più rispetto a dicembre 2023.

Nell’intero 2024, invece, i volumi immatricolati raggiungono 12.963.614 unità, in rialzo di appena il +0,9% rispetto al 2023.

Mercato auto Europa nel 2024 in lieve crescita (infografica: ACEA)

Analizziamo ora l'andamento delle vendite 2024 nei principali mercati europei.

Italia

In Italia, i volumi totalizzati a dicembre 2024 si attestano a 105.786 unità (-4,9%).

Nel 2024, le immatricolazioni complessive ammontano a 1.559.229 unità, con un calo del -0,5% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2023.

Germania

Nel mercato tedesco sono state immatricolate a dicembre 224.721 unità, in calo del 7,1%.

Nel 2024, le immatricolazioni si attestano a quota 2.817.331, con una variazione negativa del -1% rispetto a gennaio-dicembre 2023, ma una flessione del -22% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019.

Francia

In Francia, a dicembre 2024, si registrano 183.662 nuove immatricolazioni, in crescita dell’1,5% rispetto a dicembre 2023.

A gennaio-dicembre 2024, le immatricolazioni si attestano a 1.718.412 (-3,2%).

Spagna

La Spagna totalizza 105.346 immatricolazioni a dicembre 2024, il 28,8% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nel 2024, il mercato risulta in crescita del +7,1%, con 1.016.885 unità immatricolate.

Gran Bretagna

Il mercato inglese, infine, a dicembre totalizza 140.786 nuove autovetture immatricolate, con una lieve flessione dello 0,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nell’intero 2024, le immatricolazioni si attestano a 1.952.778 unità, il +2,6% rispetto a gennaio-dicembre 2023.

Interessante anche passare in rassegna i volumi e le quote registrati dalle varie tipologie di alimentazione, specie in una fase storica controversa come quella che sta attraversando il mercato dell'auto.

Quante auto elettriche si vendono in Europa?

Le immatricolazioni di auto elettriche a batteria sono diminuite del -10,2% a 144.367 unità a dicembre 2024.

Questo calo è stato principalmente determinato da una significativa diminuzione delle immatricolazioni in Germania (-38,6%) e Francia (-20,7%), che ha portato a una diminuzione del -5,9% del volume di mercato per il 2024 rispetto al 2023, con immatricolazioni sui 12 mesi di 1.447.933 esemplari.

Di conseguenza, nel 2024 la quota di mercato totale per le auto elettriche a batteria si è attestata al 13,6%.

Come le alimentazioni si dividono la torta UE (infografica: ACEA)

Quante Plug-in Hybrid in Europa nel 2024?

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono aumentate del 4,9% il mese scorso, trainate da significativi aumenti in Francia (44,9%) e Germania (6,8%). A dicembre, le ibride plug-in hanno rappresentato l'8,3%, mantenendo lo stesso livello dell'anno precedente.

Tuttavia, con 758.944 unità, i volumi totali annui per il 2024 sono diminuiti del -6,8% rispetto al 2023.

Qual è la quota di auto elettrificate in UE?

Le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche nel loro complesso sono aumentate del 33,1% a dicembre, con una quota di mercato salita al 33,6%, rispetto al 26,5% dello scorso dicembre, superando le immatricolazioni di auto a benzina per il quarto mese consecutivo.

Quante auto a benzina e diesel nel 2024 in Europa?

A dicembre 2024, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite dell'1,8%, con tutti i principali mercati che hanno registrato cali, ad eccezione della Spagna, che ha registrato un aumento del 16%.

La Francia ha registrato il calo più ripido, con immatricolazioni in calo del 23%, seguita dall'Italia con un calo dell'11,4%. Anche la Germania ha registrato un calo del 7,4%.

Con 3.542.755 nuove auto immatricolate nel 2024 (-4,8%), la quota di mercato per la benzina è ora al 33,3%.

Con 1.267.141 unità, Il mercato delle auto diesel è sceso del -11,4%, con una quota di mercato dell'11,9%. Nel complesso, sono stati osservati cali a due cifre nella maggior parte dei mercati UE.

Volkswagen sempre il top brand europeo

Ci avviciniamo al gran finale. Sotto, ecco la graduatoria delle prime 10 Case auto per dati di vendita in Europa nel 2024. I singoli marchi, non i Gruppi (è una classifica che difficilmente troverai sul web).

Marca Volumi 2024 1. Volkswagen 1.371.465 2. Toyota 928.767 3. BMW 774.925 4. Skoda 766.510 5. Renault 699.214 6. Mercedes-Benz 684.027 7. Audi 663.239 8. Peugeot 641.264 9. Dacia 578.935 10. Hyundai 534.360

La regina delle vendite europee è una Dacia

Dulcis in fundo, la best seller assoluta. Riacciuffa il primo posto una habitué dei piani alti. Ecco la Top 10 continentale.

Dacia Sandero: 270.111 Renault Clio: 216.569 Volkswagen Golf: 216.549 Tesla Model Y: 210.484 Volkswagen T-Roc: 203.611 Peugeot 208: 199.820 Volkswagen Tiguan: 195.297 Toyota Yaris Cross: 194.512 Skoda Octavia: 182.801 Toyota Yaris: 180.806



Conclusioni

Niente di nuovo sotto il sole, dopotutto.

Benché a macchia di leopardo e con notevoli discrepanze tra un Paese e l'altro, le preferenze dei consumatori UE stanno lentamente continuando a evolversi, con una crescente attenzione verso le auto ibride ed elettriche, mentre le immatricolazioni di veicoli a combustione interna mostrano segnali di declino, in particolare per il diesel.

Volkswagen si conferma la marca leader di mercato e piazza tre modelli in Top 10, tra cui due SUV, ma le prime due posizioni della classifica sono occupate da due modelli del Gruppo Renault di piccole dimensioni. Due utilitarie a propulsione termica (o elettrificata solo in parte, nel caso di Clio) e dal rapporto qualità prezzo conveniente. L'attenzione al portafogli non è un fenomeno solo italiano.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/01/2025