Lo sapevi? Codice della Strada nel mondo: le regole più assurde

Sapevi, vero, che le autorità boliviane impiegano persone vestite da zebre per aiutare i pedoni agli attraversamenti pedonali?

Senza uscire dall'Europa: lo sapevi che in Germania è consentito guidare senza indossare vestiti?

E che in Danimarca, prima di avviare il motore, il conducente deve controllare sotto l’auto per verificare la presenza di bambini o animali?

A raccogliere queste ed altre... straordinarie regole di guida, è un rapporto globale di AutoTrader, principale piattaforma per la compravendita di auto del Regno Unito.

AutoTrader ha passato al setaccio il Codice della Strada di 180 Paesi nel mondo. Ha confezionato anche speciali mappe (vedi gallery). Vogliamo passare due minuti spensierati? Leggi questa carrellata.



Il Codice della Strada italiano non è il più strambo...

Guidare in un altro Paese può essere una vera e propria sfida, specialmente quando si incontrano leggi insolite e costumi locali diversi.

''Benché al giorno d'oggi le tecnologie più avanzate aiutino i conducenti in situazioni complesse, le barriere linguistiche e le norme di guida sconosciute possono rappresentare difficoltà che nemmeno la tecnologia, da sola, può risolvere'', dichiara Erin Baker, Direttrice Editoriale di AutoTrader. ''La nostra ricerca vuole incoraggiare i viaggiatori a informarsi sulle leggi locali prima di mettersi alla guida in un Paese nuovo, fornendo al contempo un po’ di intrattenimento ispirato alle stranezze del mondo automobilistico''.

Spoiler: ci sono riusciti.

Il planisfero delle regole stradali assurde (Auto Trader)

Ce n'è per tutti i gusti, dai fari all'uso del clacson, ma le regole più bizzarre riguardano la precedenza. Non solo agli esseri umani.

Uso dei fari

In alcuni Paesi, come Finlandia e Albania, i fari devono essere accesi in ogni momento della giornata per garantire maggiore visibilità. Anche in città, anche con un sole che spacca le pietre.

Uso del clacson

Mentre Paesi come l'Armenia è vietato usare il clacson vicino a ospedali o scuole, in Bhutan alcune zone sacre sono dichiarate “no horn”. Al contrario, in luoghi come Grenada e Fiji, il clacson viene legittimamente usato per salutare.

Animali e diritto di precedenza

In Nuova Zelanda, i conducenti devono dare la precedenza alle pecore, mentre in Botswana è obbligatorio fermarsi per lasciare passare le giraffe.

Ogni regione del mondo differisce per cultura, tradizioni ed abitudini. Sì, anche stradali. Per ogni regione, ogni nazione ha le sue... fisse.

Obbligo di precedenza ai granchi. Sai in quale Stato?

Norme di guida in Oceania

Christmas Island : i granchi hanno la precedenza, ma non sempre, solo durante la migrazione.

: i granchi hanno la precedenza, ma non sempre, solo durante la migrazione. Nuova Zelanda : i conducenti devono attendere pazientemente il passaggio di greggi di pecore.

: i conducenti devono attendere pazientemente il passaggio di greggi di pecore. Australia: in alcuni Stati è illegale lasciare l’auto aperta, anche solo per pochi minuti.

Leggi curiose in Europa

Regno Unito : vietato chiedere spiccioli per il parchimetro.

: vietato chiedere spiccioli per il parchimetro. Germania : guidare nudi è legale.

: guidare nudi è legale. Cipro : bere acqua o bibite durante la guida è proibito.

: bere acqua o bibite durante la guida è proibito. Francia e Slovacchia: I conducenti devono avere un etilometro a bordo, pena una multa.

Etichetta di guida in Africa

Le regole di guida in Africa variano notevolmente, ma molte proteggono gli animali. Te lo aspettavi, vero?

Botswana e Namibia : gli animali hanno la precedenza sui veicoli, e investire un animale può portare alla detenzione.

: gli animali hanno la precedenza sui veicoli, e investire un animale può portare alla detenzione. Etiopia : è illegale fare retromarcia per più di 50 metri.

: è illegale fare retromarcia per più di 50 metri. Rwanda: la guida è vietata la domenica.



Ci sono posti al mondo in cui la legge vieta di guidare un'auto sporca

Norme di guida in Asia

Oman, Kazakistan, Iran, Azerbaigian : è illegale guidare un’auto sporca.

: è illegale guidare un’auto sporca. Turkmenistan : ad Ashgabat, la capitale, sono permesse solo auto bianche o chiare, portano fortuna.

: ad Ashgabat, la capitale, sono permesse solo auto bianche o chiare, portano fortuna. India : le mucche sono sacre, e i conducenti devono fermarsi o evitarle.

: le mucche sono sacre, e i conducenti devono fermarsi o evitarle. Giordania: le auto di lusso sono esentate dall’obbligo di avere una targa.

Curiosità dal Sud America

Bolivia : a La Paz, persone vestite da zebre aiutano i pedoni agli attraversamenti.

: a La Paz, persone vestite da zebre aiutano i pedoni agli attraversamenti. Ecuador: le targhe determinano i giorni in cui è possibile guidare, per gestire il traffico.



La Paz, Bolivia: ausiliari all'attraversamento... zebrati

Guidare in Nord e Centro America

Canada (Ontario) : è vietato gareggiare furiosamente contro cavalli o altri animali su autostrade.

: è vietato gareggiare furiosamente contro cavalli o altri animali su autostrade. Cuba : i conducenti devono dare passaggi agli autostoppisti.

: i conducenti devono dare passaggi agli autostoppisti. Paraguay : guidare senza scarpe può comportare multe o persino la detenzione.

: guidare senza scarpe può comportare multe o persino la detenzione. Belize: le inversioni a U sono proibite nelle principali città.

Le regole più stravaganti degli Stati Uniti

Chiudiamo la rassegna con alcune perle dagli States. Quel posto in cui tutto è possibile.

Regole stradali assurde: Stati Uniti (Auto Trader)

Alaska : vietato legare un cane all’auto.

: vietato legare un cane all’auto. Alabama : guidare bendati è proibito.

: guidare bendati è proibito. Illinois : è illegale guidare senza volante.

: è illegale guidare senza volante. Nevada : è vietato cavalcare cammelli in autostrada.

: è vietato cavalcare cammelli in autostrada. Louisiana: un marito deve sventolare una bandiera davanti all’auto della moglie prima che lei possa guidarla.



Tu che credevi che il nuovo Codice della Strada, quello made in Italy, fosse un po' esagerato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/01/2025