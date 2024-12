Le 10 marche di auto più affidabili del 2024 (negli USA): scopri la classifica di Consumer Reports

Nel panorama automobilistico odierno, l'affidabilità è un fattore cruciale per gli acquirenti che desiderano investire in un veicolo duraturo e con pochi problemi. Consumer Reports, una delle fonti più autorevoli in materia, ha recentemente pubblicato la classifica delle auto più affidabili del 2024 negli Stati Uniti. Questo articolo esplora le marche che si sono distinte per la loro affidabilità, analizzando i punti di forza di ciascun brand e fornendo una panoramica dettagliata per aiutarti a fare una scelta informata.

Subaru Forester 2025

1. Subaru

Subaru ha conquistato il primo posto nella classifica di Consumer Reports per il 2024, superando marchi tradizionalmente leader come Toyota e Lexus. Questo risultato è attribuibile alla costante qualità costruttiva e all'affidabilità dei suoi modelli, che hanno registrato un numero minimo di problemi tra i proprietari. In particolare, modelli come la Subaru Outback e la Forester sono stati elogiati per la loro robustezza e durata nel tempo.

La ricetta dell'affidabilità

Che cosa ha reso Subaru così affidabile? È stata l'integrazione di nuove tecnologie o i progressi nel design delle auto? In realtà sarebbe vero il contrario, secondo Steven Elek di Consumer Reports: la probabilità che si presentino nuovi problemi è diminuita perché molti veicoli Subaru utilizzano molti dei componenti dei modelli precedenti, che dunque sono più collaudati.

Al volante della Lexus NX 350h

2. Lexus

Lexus, il marchio di lusso di Toyota, continua a mantenere una posizione di rilievo nella classifica dell'affidabilità. Nonostante la perdita del primato, Lexus rimane sinonimo di qualità e durata. I modelli come la Lexus NX e la RX sono particolarmente apprezzati per l'elevata qualità costruttiva e la ridotta incidenza di problemi meccanici ed elettronici.

3. Toyota

Toyota, da sempre riconosciuta per la produzione di veicoli affidabili, occupa una posizione di vertice anche nella classifica del 2024. Modelli come la Toyota Corolla e la Camry continuano a essere scelti da milioni di consumatori per la loro longevità e basso costo di manutenzione. Invece, Toyota Tacoma, Toyota Tundra e il SUV elettrico Toyota bZ4X hanno tutti registrato nel survey prestazioni inferiori alla media, il che ha influenzato il punteggio complessivo del marchio.

Al volante della nuova Honda Civic 2022

4. Honda

Honda si distingue per la produzione di veicoli affidabili e di alta qualità. Modelli come la Honda Civic (qui la nostra prova dell'ibrida e:HEV) e la Accord sono noti per la loro durata e affidabilità nel tempo. L'attenzione di Honda alla qualità costruttiva e all'innovazione tecnologica contribuisce alla sua posizione di rilievo nella classifica dell'affidabilità.

5. Acura

Acura, il marchio di lusso di Honda, non è importata in Italia, ma negli USA mantiene una solida reputazione in termini di affidabilità. Modelli come l'Acura MDX e l'RDX sono apprezzati per la loro qualità costruttiva e le prestazioni affidabili. L'attenzione di Acura alla tecnologia avanzata e al comfort contribuisce alla soddisfazione dei proprietari.

Al volante della Mazda CX-5 2023

6. Mazda

Mazda continua a essere riconosciuta per la produzione di veicoli affidabili, ben rifiniti e dal design ricco di stile. Modelli come la Mazda3 e la CX-5 sono apprezzati per la loro qualità costruttiva e l'affidabilità nel tempo. Così come la spider MX-5 Miata (qui il test). I nuovi modelli CX-80 e CX-60, che ci hanno ben impressionato nelle recenti prove su strada, non sono stati presi in considerazione nello studio americano.

7. Audi

Audi, marchio tedesco di lusso, mantiene una posizione rispettabile nella classifica dell'affidabilità. I modelli su cui si è basato il punteggio nel survey di Consumer Reports sono stati A4, Allroad, A5, Q7, Q5 e Q8 E-Tron. Manca la A6, che da sempre è uno dei modelli più apprezzati per la qualità complessiva.

Al volante del SUV elettrico BMW iX 2021

8. BMW

BMW continua a essere riconosciuta per la produzione di veicoli di alta qualità e prestazioni. Modelli come la BMW Serie 3 e la X5 sono apprezzati per la loro affidabilità e le caratteristiche di guida. Limitati i modelli su cui si articola il giudizio di Consumer Reports, che per la sua classifica ha preso in considerazione i4, X5, Serie 4, Serie 3 e iX (qui la nostra prova).

9. Kia

Kia ha fatto significativi progressi in termini di affidabilità negli ultimi anni, tanto da superare, negli USA, la reputazione di mostri sacri quali Ford, Volvo e Volkswagen. Modelli come la Kia Soul e la Sportage sono apprezzati per la loro qualità costruttiva e l'affidabilità nel tempo. L'attenzione di Kia al design moderno e alle tecnologie avanzate contribuisce alla soddisfazione dei proprietari.

Alla guida della Hyundai Ioniq 5 N

10. Hyundai

Hyundai, cugina di Kia, mantiene una solida reputazione in termini di affidabilità. Modelli come la Hyundai Elantra e la Tucson (appena rinnovata) si sono costruiti un'ottima fama per qualità costruttiva e affidabilità. E con la sorprendente Ioniq 5 N la casa coreana sta anche tracciando un sentiero importante per definire le auto sportive elettriche del futuro.

L'affidabilità delle auto è stata valutata utilizzando le risposte dei membri del sondaggio riguardanti i problemi personali con l'auto negli ultimi 12 mesi. Nello studio di Consumer Reports sono incluse venti possibili ''aree problematiche''; che spaziano da piccole fastidiose imperfezioni, come problemi alla verniciatura o alle rifiniture, a problemi più seri come quelli a motore e cambio. La classifica di affidabilità su 100 punti è stata generata combinando i punteggi delle aree problematiche, ponderati in base alla gravità del problema, con i risultati dei sondaggi di soddisfazione dei proprietari e i test interni di Consumer Reports.

Alfa Romeo Stelvio al top nella classifica JD Power 2022

Va sottolineato che in questa classifica ''made in USA'' la maggior parte dei brand Stellantis non è rappresentata per mancanza di dati: non sappiamo quindi come si posizionerebbero Fiat, Lancia, Peugeot, Citroen e Maserati, per esempio. E neppure Alfa Romeo, che nel 2022 negli USA aveva raggiunto la vetta dell'altrettanto prestigiosa classifica JD Power. Altre assenze eccellenti sono poi quelle di Porsche, Mercedes e Mini. Inoltre il report si basa in parte su modelli diversi da quelli commercializzati da noi e dunque i risultati dell'inchiesta americana possono dare indicazioni solo parziali sulle auto vendute in Italia.

E le auto elettriche? Sono affidabili o no?

Sempre secondo CR, Tesla Model 3 e Tesla Model Y hanno fatto registrare punteggi nella media e l'affidabilità dei veicoli elettrici risulta in miglioramento, ma ancora inferiore rispetto ai modelli a benzina. La classifica delle auto più affidabili del 2024 negli Stati Uniti, stilata da Consumer Reports, evidenzia comunque l'importanza dell'affidabilità nella scelta di un veicolo. Marchi come Subaru, Lexus e Toyota continuano a distinguersi per la loro qualità e durata nel tempo, offrendo ai consumatori veicoli su cui poter contare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/12/2024