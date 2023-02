Tecnologia a bordo? Ok, ma l'affidabilità dell'auto (premium) è a rischio. Ecco perché

TECNOLOGIA? OCCHIO ALL’AFFIDABILITÀ La tecnologia sta salendo a bordo dei veicoli alla velocità della luce. Se pensiamo solo a dieci anni fa come i navigatori satellitari davano un valore aggiunto enorme a un’automobile, adesso abbiamo un assistente personale che può suggerirci un ristorante, o addirittura regolare il riscaldamento di casa, più mille altre cose. E che dire degli aggiornamenti Over-the-Air (OTA), che riducono le visite in officina per risolvere un piccolo guasto? Basta la rete per sistemare il problema con il download del software aggiornato. Davvero un passaggio epocale, ma c’è anche il rovescio della medaglia, vediamo di cosa si tratta.

Analisi JD Power: l'infotainment fa abbassare indice di affidabilità dei modelli premiumI MODELLI DI LUSSO PIÙ A RISCHIO Innanzitutto, va fatta una piccola premessa e cioè che tecnologia avanzata quasi sempre fa rima con modelli premium. Sono le auto di lusso quelle più ricche di sistemi di assistenza e sicurezza. Insomma, i proprietari di veicoli lussuosi potrebbero godere di caratteristiche tecnologiche speciali, che i clienti del mercato di massa non hanno, ma queste caratteristiche hanno un costo. Secondo un nuovo studio di JD Power, la tecnologia avanzata dei sistemi infotainment sta contribuendo ad abbassare i punteggi dell’affidabilità. Secondo questa analisi le valutazioni di affidabilità stanno effettivamente aumentando in tutto il settore automobilistico e, allo stesso tempo, l’inaffidabilità che affligge gli infotainment più sofisticati continua a essere il problema principale dell'esperienza per molti utenti. Il divario di affidabilità tra marchi del mercato di massa e marchi di lusso è il più ampio degli ultimi 34 anni. Gran parte di questo divario è legato al complesso pacchetto tecnologico per l’intrattenimento montato sulle auto di lusso. È anche uno dei motivi per cui così tanti marchi premium sono scesi al di sotto della media nello studio sull'affidabilità. “È tipico dell'industria automobilistica implementare concetti e funzionalità inserendoli prima nei veicoli di fascia alta”, ha affermato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power. Nel tempo, quella tecnologia può diventare più lenta, meno applicabile o del tutto obsoleta.

Analisi JD Power: il sistema multimediale a bordo dei modelli LexusNUMEROSE CRITICITÀ DAI SISTEMI DI BORDO Lo studio ha specificamente indicato le criticità nel riconoscimento vocale, la connettività Android, Apple e Bluetooth, la difficoltà di utilizzo del touchscreen e i programmi di navigazione obsoleti, che hanno portato a punteggi di affidabilità inferiori. Hanley ha dichiarato al media web Reuters che i proprietari di Tesla, per esempio, si sono lamentati in modo specifico dei problemi con il sistema di assistenza alla guida dell’Autopilot e dell’avviso di collisione anteriore, nonché del rumore del vento. Sebbene la Casa americana non sia stata inserita nello studio di quest'anno, il punteggio ottenuto sarebbe stato il quint’ultimo (fra 32 marchi). Ciò l'avrebbe collocata appena davanti a Ford, Audi, Lincoln e Land Rover. Mercedes-Benz, Jaguar e Porsche sono andate tutte meglio, ma sono comunque scese al di sotto del punteggio medio di affidabilità per i veicoli nello studio. Dei 32 marchi inclusi, solo BMW, Cadillac e Lexus sono riusciti a superare la media per quanto riguarda l'affidabilità, con quest’ultima che si è piazzata al primo posto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/02/2023