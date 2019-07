Autore:

Giulia Fermani

BRAND LOYALTY Once you try Subaru -or Lexus- you never go back. Parafrasando un famoso modo di dire si ottiene il risultato delle ultime indagini condotte da JD Power. I proprietari di Subaru - e Lexus nella categoria lusso- sono i più fedeli al marchio e, dopo averne posseduta una, tendono a ricomprare auto dello stesso Costruttore.

I NUMERI La fedeltà del cliente al marchio auto è una delle indicazioni più importanti del successo di un brand. Questo non solo perché chi è fedele tenderà a comprare auto sempre dalla stessa Casa ma perché sarà portato a consigliare ad amici e parenti di fare altrettanto e anche, quando fuori casa, a noleggiare sempre la stessa macchina. Secondo i dati della Brand Loyalty condotti da JD Power a farlo sono il 61,5% di possessori di Subaru e, analizzando il mercato delle auto di lusso, il 47.6% di chi possiede una Lexus. I calcoli dello studio si sono basati su transazioni di auto acquistate e noleggiate da giugno 2018 a maggio 2019.

LE ALTRE Subito dopo Subaru, che ha dimostrato di mantenere il 61,5% dei suoi proprietari, tra i marchi "generalisti" ci sono Toyota con il 59,5%, Honda con il 57,7% di proprietari fedeli e Ford, con il 54 percento. Per quanto riguarda i brand di lusso, invece, dopo Lexus troviamo in classifica Mercedes al 44,2%, Bmw al 43,6% e Porsche al 43,5%.

IL MOTIVO DEL SUCCESSO "Il successo di Subaru - spiega il vice presidente di data and analytics di J.D. Power Tyson Jominy - sta nel trascendere le categorie economiche. Chiunque potrebbe acquistare una Subaru: gli artisti, le celebrità, i manger, così come chi pratica attività all'aria aperta e chi viaggia per lavoro o con la famiglia. Sono auto per tutti, con un listino che in media oscilla tra i 20 e i 30 mila euro".

I DATI DI LEXUS L'unico marchio a essere presente con tre modelli tra i primi 10 nella classifica generale per fedeltà dimostrata dai clienti è stata Lexus con le sue RX, NX ed ES. Particolarmente significativi sono i dati relativi alla Lexus RX, che ha quasi doppiato i dati della seconda classificata. Chapeau.