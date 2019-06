NON SOLO HYBRID Per prima cosa: nel 2020 scomparirà dal listino Subaru XV 2.0i, l'edizione cioè alimentata esclusivamente a benzina. Resta invece in gamma il 1.6i: chi con l'ibrido non ha intenzione di stringere amicizia, potrà sempre virare sulla soluzione più tradizionale. Ma sarebbe un peccato, perché XV e-Boxer è un prodotto che merita. Perché è diverso da ogni altra ibrida.

PROGRESSI Proprio come l'altego "petrol-only", Subaru XV hybrid non è un'auto che ami farsi strapazzare in pista. Questo nonostante dal 2018 lo sport utility delle Pleiadi, ora alla sua seconda generazione, sfrutti una piattaforma tutta nuova e dalle performance migliori, anche sull'asfalto liscio. XV non è un'auto da corsa e nemmeno le interessa diventare tale, è invece interessante registrare come trazione integrale Symmetrical All Wheel Drive, controlli elettronici e architettura ibrida del powertrain, in qualche modo restituiscano anche nella guida impegnata un comportamento insospettabilmente sicuro e preciso.

EH, IL CVT... Senza un turbocompressore, il 2 litri benzina fa quello che può, ma il boost del motorino elettrico, in termini di coppia qualcosa lo estrae. Dal canto suo il cambio automatico a variazione continua CVT, 7 rapporti ma 7 rapporti solo simulati, ben si presta alla guida cittadina, ma non ad un impiego più nervoso: anche in questo caso, quella manciata di cavalli e Newtonmetro generati dal motore elettrico in parte neutralizzano il ritardo di risposta alla pressione sul gas. Ma ancora non può dirsi, il Lineartronic, un'alternativa alla pari di un automatico più classico, per non dire di un doppia frizione.

BARICENTRO BASSO L'aggiunta delle componenti ibride si esprime in un surplus di peso misurato in 110 kg, tuttavia la ripartizione è ben equilibrata (40% all'anteriore, 60% al retrotreno), inoltre motore elettrico e batterie sono vicine al suolo, e a modo loro contribuiscono a stabilizzare la vettura in curva. In realtà, nemmeno strapazzondola la XV e-Boxer prende a scartare dall'asse ideale: le quattro ruote motrici sono sempre sul chi va là, e anche quando tutto sembra perduto, e il testacoda dietro l'angolo, ecco la mano dei controlli di trazione e di stabilità. Asciutto, bagnato, neve e ghiaccio: tutte superfici che ogni Subaru sa come calpestare senza farsi male.

ELETTRO OFF ROAD Non è un mezzo per il fuoristrada estremo: per quella disciplina, in Subaru ti propongono altri modelli. Eppure, con la soluzione ibrida la XV matura ancor più confidenza anche con l'offroad, anche quello cattivello. Eh sì, perché la coppia messa in rete dal motore elettrico è proprio quel che serve ad affrontare ogni percorso "adventure" con la massima naturalezza.

Q.I. ELEVATO Salite con pendenza al limite, oppure a gradoni? Ora basta una pressione sul gas assai minore. Idem quando si ha a che fare con un guado (a proposito, la distanza da terra è 220 mm), un twist, un dosso laterale. La spintarella dell'elettrico non si vede, ma c'è. A tutto il resto pensa il boxer e la solita trazione S-AWD. Discesa di 45°? Basta azionare la funzione XMode, e l'auto scende dolce e come sui binari. A XV, l'ibrido non toglie niente, e qualcosa lo aggiunge. Ed è qualcosa di molto intelligente.