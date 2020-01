SUBARU CORRE AI RIPARI Oggi come oggi, il nome Subaru non è il primo che attraversa la mente quando si pensa alle macchine elettriche, o anche solo ibride. In Italia, al momento, l’unico modello elettrificato in vendita è la Forester mild hybrid (nel resto del mondo sono vendute in questa configurazione anche la XV e la Impreza). Insomma, su questo fronte il costruttore giapponese è rimasto un po’ indietro, ma è intenzionato a recuperare il tempo perduto.

COLLABORAZIONE CON TOYOTA Nel corso di una presentazione tenutasi ieri, Subaru ha annunciato la sua strategia a lungo termine per l’elettrificazione di tutta la gamma, e che parte dal rafforzamento della partnership con Toyota. Tra i piani c’è quello di portare sul mercato, entro il 2025, un crossover compatto completamente elettrico, progettato proprio in collaborazione con Toyota, basato su una piattaforma sviluppata ad hoc. Il primo bozzetto lascia intravedere una struttura con due motori elettrici e le batterie collocate sotto il pianale.

PRIMA UNA EV, POI TUTTO IL RESTO Da qui al 2030 Subaru cercherà di far sì che i suoi (futuri) modelli elettrici e ibridi costituiscano il 40% del venduto; entro il 2035, invece, il piano prevede di avere in gamma solo modelli a zero emissioni e ibridi. Questo significherà per la casa giapponese abbandonare il motore Boxer che ha sempre contraddistinto i suoi modelli, ma non temano i suoi fan: sarà un processo graduale, e la tecnologia a cilindri contrapposti conoscerà nei prossimi anni nuovi e ulteriori sviluppi.