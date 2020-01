VIETATO AI MINORI Siamo soliti guardare ai nostri amici giapponesi come alle persone più civili ed educate che il pianeta Terra mai abbia ospitato. Poi Subaru se ne salta fuori con un'edizione della Forester che il proverbiale galateo dagli occhi a mandorla lo mette totalmente in discussione. Forester Ultimate Customized Kit Special edition: abbrevviato, FUCKS (edition). Che sia solo un caso, non se lo beve nemmeno il coniglietto credulone. In mostra al Singapore Motorshow 2020, una Forester speciale nell'allestimento, e soprattutto in vena di...doppi sensi. Suvvia, sappiamo tutti che significa quell'espressione.

ABBAGLIANTE Spiritosi (e volgarotti) giochi di parole a parte, Forester FUCKS (così viene più semplice) consiste in effetti in un'elaborazione davvero inedita, per lo storico crossover delle Pleiadi. Verniciata nell'emozionante Blu Subaru, la carrozzeria è inoltre attraversata per il lungo dalle strisce rosse che colorano i bordi del cofano e la linea di cintura laterale, oltre a spoiler anteriore e profili bassi delle porte. Completano il suo look psichedelico l'alettone al tetto, i cerchi da 20 pollici e le pinze freno in tinta gialla.

JAPAN HUMOUR I critalli sono rigorosamente scuri, per conoscere gli interni è necessario aprire la portiera. Come prevedibile, la sobrietà abbandona anche l'abitacolo, dominato da rivestimenti in pelle e Alcantara, e da un'inequivocabile pedaliera in alluminio. Il motore? Non si sa, probabilmente il solito 2 litri 4 cilindri boxer aspirato (sigh), accoppiato al cambio Lineartronic (sigh). Da Forester FUCKS (per senso del pudore, non la nominiamo più), Subaru prende leggermente le distanze: sarebbe l'idea di un distributore indipendente. E allora perchè a Singapore trova ufficialmente posto nello stand del marchio? Mica c'è da vergognarsi, anzi: una volta tanto, anche i giapponesi non si prendono troppo sul serio.