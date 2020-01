SUBARU IBRIDA Ibrida sì, ma senza rinunciare ai tratti fondamentali di una vera auto del Marchio delle Pleiadi: ecco infatti che la nuova Subaru XV e-Boxer 2020 si presenta all'appuntamento con l'elettrificazione con un sistema piuttosto peculiare, con l'interposizione del motore elettrico da 16 cavalli tra il motore Boxer aspirato a benzina da 2.0 litri e 150 cavalli e il cambio automatico di tipo CVT. La trazione? Integrale, ovviamente.

QUANTO COSTA Risultato, i consumi dichiarati calano del 10%, i chili aumentano (sono 110 quelli segnati in più dalla bilancia) per un ibrido vero: non un mild hybrid, visto che il propulsore elettrico partecipa attivamente alla spinta e può spingere anche da solo, all'occorrenza, per brevi tratti. I prezzi? Per la Subaru XV ibrida si parte da 32.500 euro, ossia 5.500 euro in più della versione con il millesei tradizionale. Volete saperne di più? Guardate il nostro video!