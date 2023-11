Consumer Reports boccia l'affidabilità di auto elettriche e plug-in

Quello che non c'è non si rompe? Vero, ma a volte una maggiore semplicità costruttiva non si traduce in una maggiore affidabilità. In base all'ultimo studio dell'americana Consumer Reports i nuovi veicoli elettrici - che certo hanno meno parti meccaniche delle auto tradizionali - presentano in media il 79% di problemi in più rispetto a queste ultime: per intenderci, quelle mosse da un semplice motore a combustione interna (ICE), senza alcuna elettrificazione. I veicoli plug-in hybrid (PHEV) se la passano ancora peggio, con il 146% in più di problemi. Confuta definitivamente l'ipotesi che sia la complessità a generare più guasti il successo delle auto ibride non ricaricabili, che secondo l’indagine di CR riscontrano in media il 26% di problemi in meno rispetto ai veicoli ICE. Vi ho incuriosito? Andiamo più a fondo alla questione...

Secondo quanto riporta Consumer Reports, Tesla continua ad avere problemi con la carrozzeria, la verniciatura, le finiture e il sistema di climatizzazione dei suoi modelli, mentre ha nel motore, nella ricarica e nella batteria i punti di forza che sostanziano la sua posizione di leader di mercato tra i veicoli elettrici. Ciò non basta a salvarla dalle retrovie, dal momento che la classifica in ordine di affidabilità la vede al 14esimo posto (più in basso nel testo la top 10 delle Case più affidabili).

QUESTIONE DI KNOW HOW Alcuni modelli di veicoli elettrici di altri produttori hanno riportato meno problemi in termini di qualità costruttiva rispetto alle elettriche di Elon Musk, ma tassi più elevati di problemi al motore, alla batteria e di ricarica. Ciò suggerisce che le case automobilistiche tradizionali abbiano capitalizzato l'esperienza maturata nella costruzione dei modelli a combustione, senza però riuscire a colmare il gap di competenze nell'elettrificazione totale, visto che rispetto a Tesla sono partite un po' in ritardo. Si fa notare, in positivo, la Ford, che con la sua Mustang Mach-E (qui la prova) avrebbe mostrato tali e tanti miglioramenti alla batteria e al sistema di ricarica da guadagnarsi la raccomandazione di Consumer Reports.

Ford Mustang Mach-E

Ogni anno, Consumer Reports chiede ai suoi membri quali siano i problemi riscontrati con i loro veicoli negli ultimi 12 mesi. Per far fronte all'aumento dei veicoli ibridi, plug-in hybrid ed elettrici, all'indagine sono stati aggiunti all'elenco degli aspetti sotto esame il motore elettrico, la batteria e la ricarica, portando a 20 le aree tematiche sotto esame, tra cui motore, motori elettrici, trasmissione, elettronica di bordo e altro ancora. Quest’anno, CR ha raccolto dati su oltre 330.000 veicoli prodotti dal 2000 al 2023, con alcuni modelli 2024 di nuova introduzione.

I PUNTI DEBOLI Sono 17 le aree potenzialmente fonte di problemi per i veicoli con motore a combustione interna (ICE), mentre i veicoli elettrici vedono le potenziali criticità ridotte a 12, mancando loro un motore convenzionale e una trasmissione. Le ibride sommano alle componenti tipiche dei modelli tradizionali anche le parti caratteristiche dei veicoli elettrici, raggiungendo 19 potenziali aree problematiche: le 17 dei veicoli ICE più il motore elettrico e la batteria. Le plug-in hybrid arrivano a totalizzarne 20, aggiungendo la ricarica alla spina.

Jeep Grand Cherokee 4xe

''I veicoli elettrici sono ancora relativamente agli inizi come veicoli a grande diffusione, quindi non sorprende davvero che i produttori, in generale, stiano ancora risolvendo alcuni problemi'', dice Jake Fisher, direttore senior dei test automobilistici presso Consumer Reports. “Detto questo, stiamo vedendo segnali di miglioramento nella giusta direzione. E come i nostri dati hanno costantemente dimostrato, i consumatori attenti all’affidabilità farebbero bene a rinunciare a veicoli nuovi di zecca nel loro primo anno di commercializzazione”.

IBRIDE GIÀ MATURE “Gli ibridi continuano a superare i veicoli elettrici e ICE in termini di affidabilità, anche se gli ibridi sono più complessi, con motori alimentati a benzina integrati da un sistema di azionamento elettrico”, continua Fisher. “Questo perché la tecnologia ibrida ha ormai più di 25 anni ed è offerta principalmente dalle case automobilistiche più affidabili”.

Lexus NX 350h

I marchi automobilistici più affidabili hanno sede in Asia, stanto a Consumer Reports. Lexus e Toyota occupano i primi due posti nella classifica. Altri cinque marchi giapponesi o coreani sono nella top ten di quest’anno, insieme al trio tedesco Mini, Porsche e BMW. Di seguito i piazzamenti.

Lexus Toyota Mini Acura Honda Subaru Mazda Porsche BMW Kia

