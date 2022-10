Ford Mustang Mach-E GT: la (contro) prova di Ernesto Carbone. Il video

Non è certo uno che le manda a dire, il burbero Ernesto Carbone. In fondo in fondo, però, vorrebbe solo capire meglio le auto elettriche, che sempre più vediamo circolare per le nostre strade, e che presto saranno le uniche in commercio (come vuole l’Unione Europea, che proprio ieri ha confermato il bando delle auto con motore termico entro il 2035).

FORD MUSTANG MACH-E GT Sotto lo sguardo attento di Ernesto Carbone, che non rinuncia mai ai suoi occhiali da sole e alla sua vena polemica, questa volta è finita la sportiva 100% elettrica di Ford. Mustang Mach-E GT è la versione più potente e prestazionale della gamma Mach-E: 487 CV di potenza complessiva, generati da due motori elettrici (uno per asse, la trazione è integrale), e capace di una coppia massima di ben 830 Nm.

Ford Mustang Mach-E GT: visuale di 3/4 anteriore

La prima perplessità di Ernesto riguarda l’estetica delle elettriche, e non possiamo certo dargli torto. Perché un’auto, si sa, non può limitarsi a essere solo funzionale, ma deve poter emozionare chi la osserva (e la guida). Nel caso di Mustang Mach-E, però, il buon Ernesto è in torto marcio!

Ford Mustang Mach-E GT: l'elettrica da 487 CV

Ernesto crede di potersi divertire di più facendo un giro sul Roomba in salotto piuttosto che al volante di un’auto elettrica. Sarà davvero così?

Ford Mustang Mach-E GT: grande anche il pozzetto anteriore

Ma con tutto lo spazio occupato dalle batterie, che nel caso di Mustang Mach-E sono anche di dimensioni generose, come se la cava un’auto elettrica alle prese con una famiglia numerosa - e variegata - come la sua?

Ford Mustang Mach-E GT: particolare delle pinze rosse dei freni

Che poi, anche ammesso e non concesso di poter star comodi quando si viaggia in famiglia, dove potrà mai andare il buon Ernesto con un’auto che va a pile?

Ford Mustang Mach-E GT: il generoso schermo dell'infotainment

Non si offende se gli dicono “Ok boomer”, e come potrebbe? Ernesto è uno che si fa spaventare da quelle diavolerie che tutti tengono in tasca, figurarsi dalla tecnologia così complicata di un’auto elettrica. Ma tutta questa preoccupazione è davvero giustificata?

OCCHIO AL FINALE! Mentre Ernesto riflette su quanto ha scoperto a bordo di Mustang Mach-E, vi raccomandiamo di guardare il video fino alla fine, perché c’è una piccola sorpresa nascosta nella Mustang Mach-E GT...

Pubblicato da La Redazione, 28/10/2022