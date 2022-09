Freno a mano: la nuova Ford Mustang recupera il Drift Stick

''Ho messo tra le cose da salvare il freno a mano e il cambio manuale'', non era proprio così il ritornello della canzone di Luca Barbarossa, ma i veri appassionati di motori concorderanno che la mia versione è meglio. Traggo lo spunto da una mossa di Ford, che nella sua nuova Mustang 2024 ha voluto recuperare il Drift Stick: quel freno a mano idraulico a controllo elettronico nato - e purtroppo scomparso - insieme con la Focus RS (qui il video della prova in pista a Monza). Fino a ora.

Il freno a mano della nuova Ford Mustang 2024

RIVOGLIAMO LA LEVA (DEL FRENO) OBBLIGATORIA! D'accordo, il Drift Stick è un aggeggio un po' più complicato di un semplice freno a mano a leva, ma è quanto di più somigliante a esso, ora che su quasi tutte le auto troviamo freni di stazionamento elettronici con minuscole levette degne a malapena dell'alzacristalli: che mai e poi mai potremmo usare per fare gli scemi nel parcheggio deserto dell'Ikea.

UN AGGEGGIO COMPLICATO Sulla Focus RS il Drift Stick - un optional da 999 dollari - doveva dialogare con la centralina dell'auto attraverso la presa OBD, richiedeva un software specifico per ingannare il sistema ABS e l'attivazione del Drift Mode per consentire, per via elettronica, il bloccaggio delle ruote posteriori. Il tutto scollegando, nel contempo, il differenziale centrale della RS che, lo ricordiamo, aveva la trazione integrale (guardate il video di installazione qui sotto). La Mustang ha solo la trazione posteriore e probabilmente il sistema è stato leggermente semplificato.

#SAVETHEHANDBRAKE Ma per non lasciare le cose a metà lo sviluppo del sistema è stato affidato alle capaci mani di Vaughn Gittin Jr., il campione americano di Drifting che ha fatto scuola persino alla figlia di Ken Block. Ora, scelta la modalità di guida Pista, la maniglia del freno a mano collegata direttamente a delle pinze posteriori dedicate scorre liberamente, senza quel blocco che serve per tenerla in posizione di stazionamento. Così non si rischia di rimanere con il freno bloccato nel mezzo del traverso. Chiaro, non è un dispositivo pensato per l'uso su strada, ma se vi troverete in un piazzale deserto scoprirete che sarebbe un peccato non averlo. Lunga vita al freno a mano!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/09/2022