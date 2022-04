Europa vs America: chi vince la drag race fra BMW M4 e Ford Mustang? (video)

EUROPA CONTRO AMERICA I modelli di auto che escono dai reparti sportivi più affermati come le BMW M (ma anche le Mercedes AMG e le Audi RS) sono riconosciute come le “muscle car” europee più desiderate dfagli appassionati. Potenza, prestazioni e piacere di guida allo stato puro sono la quint’essenza di auto come BMW M4, Mercedes C63 AMG o Audi RS4 Avant. Ma dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti, reclamano a gran voce lo status delle loro muscle car: bombardoni con motori V8 da “millemila” cavalli e Newtonmentro, capaci di stracciare l’asfalto a ogni colpo di gas nella più classica delle drag race. A questo punto, la domanda viene spontanea. In un testa a testa fra vecchio e nuovo continente chi potrebbe spuntarla? I ragazzi di Edmunds (canale YouTube specializzato in… esercizi ludici con supercar di ogni genere) hanno deciso di scoprirlo mettendo la BMW M4 contro la Ford Mustang Shelby GT500. Sebbene l’americana sia tecnicamente un'auto con una base tecnica molto diversa della tedesca è bene ricordare che gli ingegneri Ford le hanno messo sotto il cofano 770 imbizzarriti cavalli. Poche auto di serie si avvicinano a tale prepotenza e sicuramente non la M4, con “solo” 510 CV, che non sembrano essere in grado di competere con la mandria selvaggia americana. Tutto ciò i ragazzi di Edmunds lo sapevano già ma, attenzione, la BMW può essere avvantaggiata grazie alla sua sofisticata trazione integrale. Ed è quello che succede in questa drag race. Il format, per chi non lo sapesse, prevede che le auto gareggino fianco a fianco mentre scattano da ferme, frenano bruscamente in un tornante e tornano indietro lungo il rettilineo. Guardiamo il video per scoprire come finisce la… singolar tenzone!

ADRENALINA CHE SCORRE A FIUMI In questa prova, la M4 dimostra ancora una volta la superiorità delle quattro ruote motrici con accelerazioni fulminanti, che sembrano permetterle di scappare via con grande facilità. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, però, la Mustang recupera velocemente ed è in grado di ridurre il gap lungo il rettilineo grazie all’esuberanza del suo motore, guadagnandosi una vittoria conclusiva. Tali le performance, che si sentono chiaramente i piloti esclamare “È un mostro!”. E in effetti, è difficile mettere in dubbio le loro affermazioni dopo avere visto le immagini. Voi cosa ne dite? Meglio i muscoli da body builder della Mustang o l’eccezionale efficacia della M4, che però deve cedere il passo all’americana sul dritto? Al di là del risultato finale, quale delle due supercar preferite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/04/2022