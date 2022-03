Auto vs moto: Ferrari SF90 vs Kawasaki H2R. Chi vince la drag race? Il video

Toprak Razgatlıoğlu, neo campione del mondo della Superbike, ha sfidato il suo mentore Kenan Sofuoğlu. I due piloti turchi hanno messo in piedi una drag race: Toprak al volante di una Ferrari SF90, Kenan in sella alla sua Kawasaki H2R. Come sarà andata a finire? Ecco il video.

FERRARI VS KAWASAKI Teatro della sfida è stato il Çanakkale, il ponte sospeso più lungo al mondo, che unisce lo stretto dei Dardanelli. In occasione dell'inaugurazione, lo scorso 18 marzo, i due piloti turchi si sono sfidati lungo gli oltre 5 km di asfalto: dopo una partenza un po' difficoltosa di Sofuoğlu in sella alla Kawasaki H2R da 400 km/h e Razgatlıoğlu che prendeva il largo a bordo della Ferrari SF90, auto da 1.000 CV capace di uno 0-100 nell'ordine dei 2''. Ma la moto si è fatta valere, recuperando poi terreno e superando il pilota Superbike sulla Rossa. Per il giovane talento è stata la prima ''sconfitta'' del 2022, ma nel Mondiale SBK sono sicuro che non cederà facilmente il passo: tempo 2 settimane e lo scopriremo, con la prima tappa ad Aragon (qui il calendario completo).

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2022