Kawasaki: non solo moto. Ecco lo stambecco robot col manubrio (video)

Kawasaki ha presentato all'International Robot Exhibition uno stambecco robot... col manubrio. Non veloce come una moto, però...

Kawasaki – per chi non lo sapesse – non si occupa solo di moto. La Casa di Akashi infatti progetta anche veicoli a 4 ruote, moto d'acqua e... robot. Proprio all'International Robot Exhibition ha presentato uno... stambecco robot dotato di manubrio. Vediamolo nel video.

NON SOLO MOTO Per un appassionato di moto cresciuto a pane, Ninja, serie Z e H2 sovralimentate – lo ammetto – questo è davvero un duro colpo. RHP – Robust Humanoid Platform – Bex, questo il nome dell'animale robotico, non si muove come le Kawasaki che conosciamo: è dotato però di un manubrio e sostiene un peso fino a 100 kg, il che significa che può trasportare un essere umano o, in alternativa, materiali vari tramite una sorta di piastra portapacchi. Oltre ad avanzare lentamente può anche accucciarsi a terra e scivolare su 4 rotelle posizionate alla metà circa delle zampe.

STAMBECCO DI TRASPORTO Quale sarà il destino di Bex? Difficile dire se si tratti solo di un esercizio di stile oppure di un futuro mezzo di trasporto. Voi ve li immaginate gli stambecchi robot fare lo slalom tra le auto in fila?

Pubblicato da Michele Perrino, 16/03/2022