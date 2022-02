Toyota iQ: che sound col motore da 200 CV della Kawasaki ZZR1400 (video)

Un gruppo di studenti del Saitama Institute of Automotive Technology ha messo le mani su una Toyota iQ, trasformandola in una mini GR Yaris. Il motore arriva dal mondo delle moto, per la precisione da una Kawasaki ZZR1400, una maxi da 300 all'ora. E il sound infatti è da paura...

YARIS JR La trasformazione in GR Yaris è quasi completa ma, al posto di trapiantare il 3 cilindri 1.6 turbo da 261 CV e 360 Nm della piccola belva, qui gli studenti di una scuola giapponese hanno pensato bene di mettere quello di una Kawasaki ZZR1400, una delle maxi GT più veloci al mondo con 200 CV e una velocità di punta di circa 300 km/h.

Toyota iQ: la particolare leva del cambio

4 CILINDRI Il motore è stato montato in quello che in origine era il bagagliaio e la trazione è posteriore, mentre i 2 tubi di scarico escono in alto sulle fiancate dell'auto. Anche la strumentazione originale della iQ è stata abbandonata in favore di quella Kawasaki, mentre il cambio si comanda con una... chiave inglese. Per il momento non sono arrivate informazioni ufficiali in merito alle prestazioni ma certamente il salto di qualità anche rispetto al 4 cilindri da 99 CV della Toyota iQ standard è notevole.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/02/2022