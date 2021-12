Toyota Aygo X è già ordinabile. Cosa sappiamo del listino prezzi

Al via i preordini online del city crossover giapponese. In attesa di conferme, ecco quanto costa rispetto a prima (e rispetto a Yaris)

Le consegne non sono esattamente dietro l'angolo: mostrata in anteprima mondiale a inizio novembre 2021, nuova Toyota Aygo X non sarà nelle concessionarie italiane prima di maggio 2022. Già è tuttavia possibile, a dicembre 2021, preordinare online l'esemplare che rispecchi le proprie personali preferenze tecniche ed estetiche. Basta visitare il sito web di Toyota Italia e seguire passo passo le istruzioni. Ordini aperti, prezzi ancora ignoti. Ma ci sentiamo di azzardare qualche cifra che - con buona approssimazione - coinciderà coi listini definitivi.

Nuova Toyota Aygo X, ordini aperti

Due inanzitutto le configurazioni proposte: Aygo X con carrozzeria standard, Aygo X Air con l'optional del tettuccio apribile. Univoca invece la scelta della motorizzazione, il 3 cilindri 1.0 a benzina da 72 cv di potenza, associato di serie a cambio manuale a 5 marce o, in alternativa, a cambio automatico a variazione continua S-CVT.

Toyota Aygo X Air: tettuccio apribile

Triplice, al lancio, la gamma allestimenti: Trend, Lounge, Limited.

Toyota Aygo X, gli interni

La versione di accesso Aygo X Trend è già completa di vernice bicolore (una tra Cardamom Green, Ginger Beige o Chili Red, tutte associate a pannelli in nero metallizzato), cerchi in lega da 17 pollici, sistema di infotainment con display da 8 pollici, clima automatico, vetri posteriori oscurati, pacchetto Toyota Safety Sense per gli aiuti alla guida.

La versione Lounge si distingue per i cerchi in lega lavorati da 18 pollici, sistema multimediale Smart Connect con display da 9 pollici, fari full LED e sistema di accesso e avviamento senza chiave.

Aygo X: anche con fari full LED

Top di gamma Limited, infine, con cerchi in lega in nero opaco da 18 pollici, finiture esterne in Mandarina Orange, sedili anteriori riscaldabili in pelle e tessuto di design esclusivo.

Nuova Toyota Aygo X, quale soglia di attacco?

Come si accennava, al momento è possibile prenotare formalmente Toyota Aygo X, ma non ancora sottoscrivere il contratto di acquisto vero e proprio. In attesa del listino prezzi ufficiale, già sappiamo che in Gran Bretagna la soglia di accesso è di 14.800 sterline, l'equivalente di 17.300 euro circa. Come riferimento, in UK l'attuale Toyota Aygo è ancora in vendita da 13.900 sterline (16.250 euro circa), mentre Yaris Hybrid parte da 20.210 sterline (23.600 euro). Incrociando i differenti tassi di cambio, oltre che le discrepanze in materia di equipaggiamento, aspettiamoci perciò una cifra di attacco - al netto di promozioni ad hoc - di circa 15.500-16.000 euro. Più alta rispetto a prima, ma più alti - oltre che la posizione di guida - sono anche i contenuti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2021