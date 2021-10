Novità auto

Come RAV4, all'opposto di RAV4. Design, tecnica e tecnologia del primo SUV ad emissioni zero di Big T. Ordini a partire da dicembre

E alla fine anche il maggiore Costruttore al mondo, critico - per bocca del suo boss - sull'auto elettrica come unico paradigma di mobilità futura - si adeguò alle logiche globali. O meglio: Toyota bZ4X - per ora - un'auto sola. Da cui prenderà piede, tuttavia, una intera famiglia. Che di cognome firmerà bZ, da ''beyond Zero''. Conosciamo ora il patriarca. Che somiglia a RAV4, ma che con RAV4 non divide nemmeno un bullone.

Nuova Toyota bZ4X

Fedele nel design e nella tecnologia al concept svelato all'inizio di quest'anno, l'edizione di serie di Toyota bZ4X - progettata insieme a Subaru - è la prima vettura costruita sulla nuova piattaforma e-TNGA, specifica per le auto elettriche. Caratteristica peculiare, il pacco batterie integrato nel telaio, sotto il pianale: tra i vantaggi, un basso centro di gravità, un ottimo bilanciamento del pesi, un'elevata rigidità della scocca.

Toyota bZ4X, la nuova piattaforma e-TNGA

Elegante e muscoloso. Un SUV, ma anche una BEV. L'aspetto del frontale evita inutili complicazioni e si riconosce per la nuova forma ''hammerhead'', con gruppi ottici sottili e dettagli sugli angoli anteriori che sottolineano la presenza su strada. Lateralmente, silhouette slanciata con altezza complessiva ridotta, montanti anteriori sottili e linea di cintura bassa. Ruote fino a 20 pollici di diametro, spinte verso gli angoli della carrozzeria. Al posteriore, il faro occupa l'intera larghezza del veicolo.

SUV ALLO SPECCHIO Rispetto a Toyota RAV4, bZ4X ha un'altezza complessiva inferiore di 85 mm, sbalzi più corti e un passo più lungo di 160 mm. Anche la linea del cofano è ridotta in altezza di 50 mm. La maggiore agilità si riflette in un raggio di sterzata di 5,7 metri, il migliore della categoria.

VEDI ANCHE

Toyota bZ4X, il posteriore

Il leitmotiv è ''lagom'', la filosofia svedese che esprime qualcosa che è ''dosato nella giusta misura: né troppo, né troppo poco''. Il cruscotto è basso sottile, con la strumentazione digitale TFT da 7 pollici che si trova direttamente nella linea degli occhi del guidatore, sopra la linea del volante.

AVANTI, C'È POSTO Il passo lungo offre uno spazio per le gambe ai vertici della categoria per tutti gli occupanti e una distanza tra le due file di sedili di 1 metro. C'è anche un generoso vano di carico con piano regolabile: con i sedili posteriori in posizione, si arriva fino a 452 litri.

Toyota bZ4X, gli interni

In configurazione a trazione anteriore (l'unica disponibile al lancio), Toyota bZ4X è alimentato da un motore elettrico da 204 CV e 265 Nm di coppia: accelerazione 0-100 km/h in 8,4 secondi, velocità massima di 160 km/h. Per il modello a trazione integrale (in vendita successivamente), potenza massima di 217,5 CV e 336 Nm di coppia: la velocità massima è invariata, mentre l'accelerazione 0-100 km/h si riduce a 7,7 secondi. La trazione AWD - due motori separati da 80 kW - sfrutta l'esperienza di Subaru: ci sono anche l’XMODE, con le sue diverse modalità di guida, e il Grip Control, per una guida fuoristrada impegnativa.

BATTERIE Gli accumulatori agli ioni di litio ad alta densità hanno una capacità di 71,4 kWh e - in attesa di omologazione - dovrebbe fornire un'autonomia di oltre 450 km (standard WLTP). Una carica dell'80% può essere raggiunta in circa 30 minuti con un sistema di ricarica rapida da 150 kW (CCS2). In un secondo momento sarà disponibile un nuovo on-board charger trifase da 11 kW. L'autonomia del bZ4X può essere massimizzata con l'uso di un tetto a pannelli solari (opzionale).

Toyota bZ4X, ricarica rapida in 30 minuti

bZ4X è la prima Toyota di produzione ad offrire un sistema Steer-by-Wire (in Europa in un secondo momento). Eliminando il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori, sostituendo ciòè il volante tradizionale con il controllo cosiddetto One Motion Grip, un programma elettronico regola l'angolo del pneumatico in base alle intenzioni del guidatore, rendendo l'operazione più fluida, senza la necessità di girare una mano dopo l'altra. Tanto che il giro completo può essere ottenuto con una sola rotazione di 150 gradi. Senza connessione fisica nel sistema, le spiacevoli vibrazioni dei pneumatici vengono annullate, ma il guidatore continua a ricevere dal fondo stradale un feedback preciso. Da provare.

ADAS bZ4X beneficerà del Toyota Safety Sense di terza generazione con nuove e migliorate funzioni: maggiore è in particolare il raggio di rilevamento del radar a onde millimetriche e della telecamera monoculare. Le nuove funzionalità includono l'espansione del sistema pre-collisione per riconoscere i veicoli che stanno arrivando in senso contrario e stanno tagliando la strada, la riduzione dell'accelerazione a bassa velocità, l'assistenza all'arresto di emergenza. Inoltre, sarà disponibile un nuovo sistema multimediale con aggiornamenti software over-the-air (OTA).

Toyota bZ4X, ordini a partire da dicembre 2021

Toyota bZ4X sarà presentato in anteprima europea il 2 dicembre 2021, poco prima dell'apertura delle prenotazioni online. Campagna di vendita vera e propria a partire dal 2022, prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/10/2021