Auto elettrica

Lancio di Solterra, il primo zero emission SUV Subaru, in programma nel 2022. Primo sguardo all'abitacolo. Ultra-digitale

TEASER WEBSITE A un futuro elettrizzante, nemmeno Subaru si sottrae. Aspetta solo il momento giusto, e il momento giusto sarà l'Anno Domini 2022, quando dalle officine delle Pleiadi uscirà Solterra, il SUV elettrico che avrà in Toyota bZ4X il proprio alterego. In vista del lancio, ora Subaru fa sapere di aver aperto un mini-sito dedicato. Così, per insaporire l'attesa. Per tenere monitorati gli aggiornamenti, possiamo dunque visitare https://subaru.it/solterra. Dal Giappone, anche nuove foto. Di cui una degli interni.

Subaru Solterra, gli interni

DELIZIOSO L'unica immagine in prospettiva dell'abitacolo mostra un ambiente minimalista e digitalizzato, due caratteristiche che sempre più vanno a a braccetto con la propulsione full electric. Si notano il quadro strumenti digitale in rilievo sul cruscotto e - soprattutto - il grande display touch ''fuso'' con la console centrale, che a sua volta ospita un selettore delle modalità di guida di forma circolare. Non c'è che dire: dopo decenni di anonimato, anche l'interno di una Subaru inizia a distinguersi per un design di gusto molto occidentale.

Subaru Solterra, appuntamento al 2022

JOINT VENTURE Tutte le info sin qui a nostra disposizione sul futuro e-SUV Subaru le trovate nella nostra anteprima dello scorso maggio. Solterra un SUV (coupé) di segmento C, Solterra solo il primo di una serie di auto elettriche costruite sul nuovo pianale modulare e-Subaru Global Platform, specifico per le BEV e progettato congiuntamente con Toyota (che lo chiama e-TNGA). La piattaforma permette di combinare diversi moduli e componenti, per adattarsi a svariate tipologie di carrozzerie, capacità di batteria e motorizzazioni. Alla prossima puntata.