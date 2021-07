Debutto entro fine 2021 confermato per le nuove Subaru WRX ispirate alla concept Viziv, di cui vi abbiamo già proposto le foto teaser ufficiali e tanti succosi anteprima insieme alle foto spia. Mentre siamo ancora qui a interrogarci se la nuova auto verrà commercializzata in Europa, dal Giappone arriva un report che svela le caratteristiche dei motori della WRX standard e della più pepata versione STI. E non sono buone notizie.

CAVALLI FUGGITI DAL RECINTO Se in prima battuta si era ipotizzata una cavalleria degna di competere contro Audi RS3 e Mercedes-AMG A45S, con la Subaru WRX che doveva sviluppare circa 400 CV e la STI chiamata a raggiungere quota 450 CV, le ultime notizie parlano di numeri molto meno stuzzicanti. Se il report si rivelerà completamente accurato, le nuove WRX e WRX STI saranno entrambe dotate del motore boxer a quattro cilindri da 2,4 litri FA24 già visto su Subaru Ascent, Legacy, Outback e, più recentemente, sulle nuove Subaru BRZ e Toyota GR 86. Peccato che svilupperà appena 300 CV nella WRX base e circa 350 CV nella WRX STI.

DI SERIE AVRÀ IL CVT Malgrato le cavallerie riviste al ribasso, rispetto a quanto auspicato in precedenza, si dice che le nuove WRX e WRX STI saranno comunque più prestazionali dei modelli che sostituiscono, ma va sottolineato che - e qui un'altra delusione - la WRX verrà fornita di serie con un cambio CVT mentre solo per la WRX STI (almeno lei!) sarebbe previsto un manuale a sei marce. La trazione sarà integrale, come ci si aspetta dalle vere Subaru, e secondo il report di Goo-net le nuove WRX e WRX STI saranno gli ultimi modelli della Casa delle Pleiadi del tutto privi di elettrificazione, mentre i modelli che seguiranno avranno probabilmente motorizzazioni ibride.