Il successo di un nuovo modello passa necessariamente anche dalla pagella compilata dall'autorithy internazionale che valuta il grado di sicurezza. Chi avesse già ordinato Yaris Cross, chi anche già ne fosse un orgoglioso proprietario, può stare tranquillo: scelta indovinata anche sotto un aspetto delicato, ma cruciale, come quello della protezione in caso di incidente. Al nuovo SUV compatto di Toyota, gli ingegneri di Euro NCAP assegnano il punteggio massimo. Cinque stelle e l'etichette di veicolo sicuro. Guarda il video dei crash test.

PRO E CONTRO Come si evince dal report dell'Ente certificatore belga, che trovate anche in calce all'articolo, Yaris Cross strappa un voto alto sia in materia di protezione dei passeggeri adulti (rating dell'86%), sia degli occupanti bambini (84%), sia anche nella protezione degli utenti vulnerabili, cioè pedoni e ciclisti (78%). In presenza di impatto, le uniche défaillance rilevate riguardano la marginale protezione del torace del conducente in caso di urto frontale. In parte, anche la struttura del cruscotto risulta critica per la protezione dei femori e delle ginocchia degli occupanti anteriori. Alta la valutazione, infine, in tema ADAS (rating dell'81%): tra i dispositivi di assistenza alla guida, solo il lane keeping assist mostra margini di miglioramento.

Toyota Yaris Cross, 5 stelle ai test Euro NCAP

NON SOLO YARIS CROSS Tra le nuove auto testate nel quinto appuntamento Euro NCAP 2021 figurano anche il SUV 100% elettrico Ford Mustang Mach-E, più un trio di modelli Hyundai: il city SUV Bayon, l’elettrica Ioniq 5, il SUV di medie dimensioni Tucson. Massimo punteggio per tutte, tranne che per Hyundai Bayon (4 stelle).

Allegato Dimensione euroncap-2021-toyota-yaris-cross-datasheet.pdf 5943 Kb

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/10/2021