Le vacanze sono finite e ormai siamo pronti a ritornare alla stessa routine… o forse no? Perché da settembre arriverà finalmente Yaris Cross, il piccolo genio in formato Suv che – sulla carta – sembra l’auto perfetta per gli italiani. Ma è veramente cosi?



Com'è fatta la Toyota Yaris Cross

La formula è semplice: prendete la Yaris, l’auto full hybrid più apprezzata in Italia e in Europa, ingranditela ma rendetela anche più spaziosa. Donatele un look da suv maturo ed ecco il risultato, la Yaris Cross. Un’auto lunga 418 cm, larga 176 cm e alta 160 cm. Numeri che la rendono concorrente diretta di Renault Captur, Ford Puma, Skoda Kamiq e tante altre B – Suv, un segmento che sta andando per la maggiore. Rispetto alle rivali, però, la Toyota punta tutto su tre aspetti: un’elevata ottimizzazione degli spazi interni, la tecnologia full hybrid più evoluta del mercato e la trazione integrale. Già, perché nessun’altra di questo segmento ce l’ha.

La Yaris Cross ha un bagagliaio da riferimento del settore: 397 litri, con il doppio fondo abbassato, mentre se si opta per la trazione integrale si scende a 320 litri. Resta comunque un ottimo risultato per un’auto più corta di 420 cm. Il tocco da “piccolo Genio” si vede anche nell’intelligente ripartizione di 40:20:40. Sempre nel bagagliaio, ci sono anche degli anelli utili per fissare le cinghie e tenere saldo il carico posteriore, mentre abbattendo la fila posteriore di sedili si sale a quota 1.097 litri.

Dopo tutto, quello della praticità e dello spazio interno è stata la principale sfida della casa giapponese, che voleva mutuare la filosofia di Yaris in un SUV compatto, la formula di maggior successo in Europa. La Yaris Cross presenta lo stesso pianale GA-B della citycar, e con esso il passo di 256 cm, ma con un look che sembra una Rav4 in miniatura. Anzi, sotto certi aspetti si presenta più convincente sia di Rav4 sia di CH-R che – diciamocelo – viene più apprezzata per la praticità che per l’estetica. Due elementi che, sulla Yaris Cross, si coniugano efficacemente e le regalano una spiccata personalità. Fidatevi: le immagini rendono giustizia di quella che è l’auto nella realtà. Proporzioni azzeccate, linee marcate e muscolose che donano un look da auto matura a un piccolo Suv appena nato.

Gli interni della Yaris Cross si presentano con un layout degli interni pressochè identico alla Yaris, con i comandi del climatizzatore posti nella parte inferiore della plancia centrale: una scelta sempre apprezzata e mai scontata di questi tempi… Mi piace il cruscotto, con il grosso cluster centrale, che personalmente preferisco a quello più semplice di Yaris. La qualità degli interni è sempre di buon livello, anche se c’è tanta plastica dura anche nella zona alta dell’abitacolo.

Aggiornato il sistema di bordo, ora con un software meno macchinoso e più user friendly che dispone sempre della tecnologia mirroring (cioè Apple Car Play e Android Auto). Ovviamente, parlando di tecnologia, non mancano gli Adas di livello 2 che ritroviamo anche sulle Yaris più piccole, GR compresa: cruise adattivo, mantenitore di corsia e monitoraggio degli angoli ciechi. Come se non fosse abbastanza, c’è anche uno dei più intelligenti sistemi di parcheggio automatico, che accelera e frena in autonomia. Al guidatore sarà necessario effettuare un solo compito: mettere in Drive o la retromarcia.

Sotto al cofano, c’è un tre cilindri 1.5 benzina da 92 CV e 120 Nm di coppia, abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 80 CV e 141 Nm di coppia. Il sistema, complessivamente, è capace di trasmettere alle ruote anteriori 116 CV. Ma non è tutto: se scegliete la versione con trazione integrale intelligente, avrete un motore elettrico da 5,3 CV e 52 Nm sull’asse posteriore. Una scelta non pensata alle performance come sulla GR Yaris, ma alla sicurezza, visto che regala un bell’aiuto in quelle situazioni difficili come le ripartenze sui fondi sdrucciolevoli. Il peso aumenta da 1.175 kg a secco a 1.260, cioè 85 kg in più, ma comunque la Yaris Cross rimane un peso piuma.

Come va la nuova Toyota Yaris Cross Hybrid

La Toyota Yaris Cross è una macchina pratica, ma prima di tutto comoda. Le sospensioni assorbono egregiamente qualsiasi asperità, anche in città, dove la Cross si sente decisamente a suo agio grazie al DNA Yaris caratterizzato da dimensioni compatte e buona visibilità dell'area circostante. Lo spunto da fermo è uno dei punti forti di Yaris Cross, soprattutto con la trazione integrale. Ma nella guida di tutti i giorni, è veramente difficile notare le differenze tra la versione 4x4 e quella trazione anteriore. Solo nella guida tra le curve, con il coltello tra i denti, ci si accorge del differente peso nel retrotreno. Nella guida tranquilla, invece, la Yaris Cross è molto intuitiva e comunicativa. Si avverte del rollio a causa del baricentro alto, ma risulta sempre molto stabile anche nei lunghi curvoni in appoggio.

Con il passare del tempo, l'effetto scooter del cambio CVT viene mitigato il più possibile, anche se continua ad esistere in quanto caratteristica intrinseca di questo tipo di trasmissione. Questo effetto si avverte particolarmente quando si riprende da una velocità di crociera, come potrebbe essere una manovra di sorpasso in autostrada. E parlando proprio di questo contesto, ho apprezzato gli aiuti alla guida. L'unico vero difetto di questa Yaris Cross, secondo me, è il rumore del motore che invade troppo l'abitacolo in fase di accelerazioni impegnative. Questo aspetto viene meno nel momento in cui si apprezza una buona insonorizzazione dell’abitacolo. Sinceramente, alla Yaris, perdonerei qualsiasi cosa dopo aver visto i consumi: 4,5 litri per 100 km, un risultato ottenuto in un mix di città, autostrada a 110 km/h ed extraurbane. Il mio piede pesante non è magicamente diventato un piede fatato, ma è tutto merito del sistema ibrido che sfrutta al massimo la parte elettrica.

Verdetto

La Yaris Cross è una macchina tutt’altro che emozionante. Lei non vuole convincerti con effetti speciali o con una passionalità tipica delle auto europee (anche se lei, ufficialmente, viene costruita in Francia). La Toyota Yaris Cross è quell’auto che ti affascina per tante soluzioni complesse – come il suo sistema ibrido – che ti semplificano la vita. Un’auto che con la sua praticità ti fa capire che nella botte piccola si può avere tanto spazio quanto quello di una botte media. E poi c’è lo stile, che è assolutamente soggettivo, ma è oggettivo il fatto che la Yaris Cross abbia carattere da vende, non è una giapponese ''senz'anima''. Il suo successo è già scritto, ed è qui che mi sorge il dubbio più grande: quale auto può fare tutto questo meglio di lei?

Quanto costa la nuova Toyota Yaris Cross Hybrid?

La nuova Toyota Yaris Cross è disponibile in 5 allestimenti e parte dalla versione Active da 25.400 euro. Si sale poi con le versioni Trend, Loung, Adventure, fino alla Premiere da 32.600 euro. La trazione integrale è un optional che sì, costa 2.500 euro, ma è vivamente consigliato.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2021: Scheda tecnica