Auto a idrogeno

PRIMATO MONDIALE Dopo il traguardo dei 1.003 chilometri conseguito lo scorso maggio da Toyota Mirai 2021 (qui il nostro approfondimento), la Casa giapponese ha annunciato che la sua berlina a idrogeno ha stabilito il nuovo Guinness World Record per la distanza più lunga percorsa da un veicolo elettrico fuel-cell con un unico rifornimento. Il primato è stato conseguito fra il 23 e 24 agosto in California, su un tratto complessivo di 1.360,378 chilometri (357 chilometri in più rispetto al risultato di fine maggio). Secondo quanto documentato dal giudice Michael Empric il consumo finale è stato di 5,65 chili d’idrogeno.

Toyota Mirai 2021: il certificato del Guinness World Record

VEDI ANCHE

AUTONOMIA RADDOPPIATA Si tratta di un risultato sensazionale che va ben oltre le più rosee aspettative del costruttore nipponico. Stando ai dati riportati sulla scheda tecnica dell’auto, a Mirai vengono infatti attribuiti 650 chilometri di autonomia massima. Un valore di molto al di sotto del primato, registrato peraltro in condizioni di guida ottimali secondo il ciclo d’omologazione WLTP. Al volante dell’auto l'hypermiler professionista Wayne Gerdes e il co-pilota da Bob Winger.

Toyota Mirai 2021 è primato di percorrenza in California

CRONOLOGIA DI UN'IMPRESA Il viaggio è iniziato lunedì 23 agosto 2021 dal Toyota Technical Center (TTC) di Gardena, in California, sede del centro per lo sviluppo della tecnologia fuel-cell. L’equipaggio ha viaggiato verso sud fino a San Ysidro e poi a nord diretti a Santa Barbara, attraversando Santa Monica e la spiaggia di Malibu lungo la Pacific Coast Highway. Il giorno successivo, il duo ha affrontato il traffico mattutino della California, dirigendosi verso l’autostrada che congiunge Los Angeles alla contea di Orange, per poi rientrare al TTC con i serbatoi praticamente vuoti. Un risultato eclatante che si aggiunge all’impresa australiana di Hyundai Nexo FCEV (Fuel Cell Electric Vehcile): 887,5 km macinati fra Melbourne e il Nuovo Galles del Sud.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/10/2021