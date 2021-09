SEE YOU AGAIN Tom's Racing (preparatore nipponico di vetture sportive) e la rivista giapponese Safari hanno unito le forze per progettare una Toyota GR Supra speciale che renda omaggio al compianto Paul Walker. Com’è noto, l’attore californiano era un grande fan della Supra A80, tanto che ne possedeva alcune versioni, inclusa una bianca (qui il modello utilizzato nei primi due capitoli della saga Fast & Furious). La scelta di Tom's Racing e Safari per questa inedita Toyota GR Supra A90 è ricaduta quindi sulla colorazione bianco opaco - la stessa tinta della Supra che appare nella sequenza finale di Fast & Furious 7 insieme alla Dodge Charger Maximus ’68 di “Dom” Toretto. A tutto ciò si aggiungono: l’immancabile spoiler posteriore ispirato a quello della Supra A80 e speciali cerchi in lega BBS LM da 20 pollici, identici alla coupé protagonista della pellicola del 2015.

RITOCCHINI I ragazzi di Tom's Racing sono intervenuti però anche su aspetti più tecnici. Tanto per cominciare l’auto è stata dotata di una centralina aggiuntiva (Power Box) che innalza la potenza del 3,0 litri sei cilindri in linea fino a 420 CV. La GR Supra è stata inoltre equipaggiata con sospensioni sportive coilover regolabili KW V3. Nonostante non siano ancora state rese pubbliche immagini degli interni, il preparatore giapponese apporterà sostanziali modifiche anche in abitacolo. Tom's Racing intende costruire solo tre esemplari di questa GR Supra al prezzo di circa 100.000 euro l’uno. Le domande d’acquisto rimarranno aperte fino al 31 ottobre 2021. Qualora ci fossero più richieste del previsto, si procederà con una lotteria per determinare i nomi dei fortunati acquirenti.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/09/2021