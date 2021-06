Le pubblicità quelle belle: è un capolavoro di ironia il video girato da Toyota USA per il lancio di Toyota GR Supra 2022. Passione vs politically correct, pubblicitari vs gente che si ricorda ancora perché ogni appassionato di motori sogna di guidare una sportiva a trazione posteriore. Si intitola The Pitch, ossia ''il lancio''. Guardate qui sotto il risultato e ditemi se non è un piccolo gioiello...

AKIO UNO DI NOI In un panorama sempre più ossessionato dalla ricerca di messaggi omologati e improntati al perbenismo, scalda il cuore vedere che qualcuno osa ancora scherzarci sopra. Guardando il filmato non posso fare a meno di pensare al presidente di Toyota Akio Toyoda e al fatto che abbia lui stesso preso parte ad alcune gare sotto lo pseudonimo di Morizo. E con quello stesso nome abbia poi battezzato l'ultima evoluzione della Toyotta GR Yaris, una delle auto più irrazionali e passionali del nuovo millennio. Akio non è certo uno che si limita a dare ordini da dietro una scrivania. Akio è uno che ha vera passione per le auto. Akio è uno di noi.