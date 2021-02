LA SUPRA CHE SGOMMA DA SOLA Siamo sicuri che questo video di una Toyota GR Supra che drifta da sola farà entusiasmare più di un appassionato di sgommate ma... non è come sembra! Si tratta infatti di un progetto che la Casa giapponese ha realizzato in collaborazione con l'Università di Stanford. L'auto è pensata per avere le reazioni di un pilota esperto, e testare tecnologie che in futuro potrebbero venire applicate alle auto non certo per divertirsi in un parcheggio, ma per fornire un livello di sicurezza ulteriore, specialmente in quelle occasioni in cui accadono inconvenienti che un guidatore medio non è in grado di affrontare.

A COSA SERVE L'esempio più comune è quello della perdita del controllo su una strada bagnata: un pilota esperto sa come comportarsi, mentre molti guidatori normali possono andare nel panico. È lì che questa tecnologia di guida autonoma di Toyota entrerebbe in azione, prendendo il controllo della vettura e comportandosi come farebbe in una situazione di pericolo un asso del volante. Il sistema impiegato sull'auto calcola scenari possibili attraverso un computer in grado di simulare centinaia di eventualità diverse nello stesso momento. Per insegnare al sistema come comportarsi sono state impiegate e analizzate le attività al voltante di numerosi piloti professionisti.

LA DICHIARAZIONE Gill Pratt, a capo del Toyota Research Institute, ha dichiarato a proposito: ''Ogni giorno ci sono incidenti mortali che derivano da situazioni estreme, in cui la maggior parte dei conducenti avrebbe bisogno di abilità sovrumane per evitare uno scontro. Ogni guidatore ha dei punti deboli e, per evitare incidenti, spesso dovrebbe compiere manovre che vanno oltre le sue capacità. Attraverso questo progetto, il Toyota Research Institute utilizzerà le doti di alcuni dei piloti più esperti al mondo per sviluppare sofisticati algoritmi di controllo in grado di aumentare le capacità di guida e aumentare così la sicurezza di tutti''. L'obiettivo finale di Toyota è quello di portare a zero il numero di incidenti nel traffico, e ha dichiarato che una volta messa a punto la nuova tecnologia sarà disponibile a condividerla anche con altre Case automobilistiche.